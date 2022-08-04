Каррера оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину стоит согласиться на смену команды.
Сообщалось, что 31-летнего россиянина могут оставить вне заявки на сезон.
«На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый.
Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам. Ему нужно найти ту команду, которая будет верить в него», – сказал Каррера.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»