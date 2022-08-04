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    Каррера оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину стоит согласиться на смену команды.

    Сообщалось, что 31-летнего россиянина могут оставить вне заявки на сезон.

    «На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый.

    Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам. Ему нужно найти ту команду, которая будет верить в него», – сказал Каррера.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2022 22:37
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