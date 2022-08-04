Каррера оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину стоит согласиться на смену команды.

Сообщалось, что 31-летнего россиянина могут оставить вне заявки на сезон.

«На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый.

Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам. Ему нужно найти ту команду, которая будет верить в него», – сказал Каррера.