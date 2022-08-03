В «Фиорентине» допускают, что оставят Кокорина вне заявки на сезон

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться незаявленным на сезон. Об этом сообщил источник.

«Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде на этот сезон. Велика вероятность, что, даже если он не уйдет, «Фиорентина» просто не включит его в заявку», – сказал источник «РБ Спорт».