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    В «Фиорентине» допускают, что оставят Кокорина вне заявки на сезон

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться незаявленным на сезон. Об этом сообщил источник.

    «Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде на этот сезон. Велика вероятность, что, даже если он не уйдет, «Фиорентина» просто не включит его в заявку», – сказал источник «РБ Спорт».

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • У Кокорина осталось 2 года по контракту с «Фиорентиной».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7424

      серега кашин 18 минут назад

      вообще унего начинается райская жизнь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +631

      Solist345345 36 минут назад

      Ещё и лучше, вообще можно не париться. Мечта, не каждый так умеет.

      2
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 47 минут назад

      Да Сашке по фигу как то!

      2
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      Рейтинг: +1589

      vmonomah17 50 минут назад

      Кто-то добивается побед на поле, а кокошка вне поля)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      LGBT+ 54 минуты назад

      фиалкам этим летом стоит купить Бейла и Озила.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6181

      порт 1 час назад

      А денежки капают.

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