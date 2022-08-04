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    «От профессиональных клубов предложений не было». Мостовой объяснил, почему возглавил команду из Медиалиги

    Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой объяснил, почему решил тренировать медийный клуб.

    «Предложения мне и раньше поступали, от других команд, но я всерьeз не воспринимал. Сами понимаете, где профессиональный футбол и где медийный. Однако от профессиональных клубов мне почти ничего не поступало, а от медийных за последние полгода поступило три точных [предложения].

    Так как мы с Камилом давно дружим и в хоккей играем, всe время были на связи. Месяц назад к нему поступило предложение о том, не хотят ли они тоже заявиться. Вроде бы сначала было «нет». Мы пообщались, поговорили, и на этом всe остановилось.

    Я вeл переговоры с другой командой. Потом у Камила был день рождения, где он сказал, что они хотят участвовать. Мне предложили быть главным тренером Fight Nights. Я согласился: с друзьями, почему нет?», — сказала Мостовой.

    • Команда бойцов Fight Nights сыграет в новом сезоне Медиалиги.
    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне также сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Свинячий #ер 1 час назад

      Из шоу уродов и цирка предложения были

      0
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      Рейтинг: +13796

      Skull_Boy 1 час назад

      Да кому он нужен этот очередной долбач со Срача ТВ

      0
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      Рейтинг: +1928

      fakeid 1 час назад

      помню кусок какого-то его интервью. примерно так было:

      - вы хотите тренировать клуб рпл?
      - да! но меня почему-то никуда не приглашают
      - а тренерская лицензия у вас есть?
      - нет!

      занавес)

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      Рейтинг: +644

      Suvorov51 > fakeid 1 час назад

      Так кусок помнишь или интервью, лучше если кусок

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