«От профессиональных клубов предложений не было». Мостовой объяснил, почему возглавил команду из Медиалиги

Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой объяснил, почему решил тренировать медийный клуб.

«Предложения мне и раньше поступали, от других команд, но я всерьeз не воспринимал. Сами понимаете, где профессиональный футбол и где медийный. Однако от профессиональных клубов мне почти ничего не поступало, а от медийных за последние полгода поступило три точных [предложения].

Так как мы с Камилом давно дружим и в хоккей играем, всe время были на связи. Месяц назад к нему поступило предложение о том, не хотят ли они тоже заявиться. Вроде бы сначала было «нет». Мы пообщались, поговорили, и на этом всe остановилось.

Я вeл переговоры с другой командой. Потом у Камила был день рождения, где он сказал, что они хотят участвовать. Мне предложили быть главным тренером Fight Nights. Я согласился: с друзьями, почему нет?», — сказала Мостовой.