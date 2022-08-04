Акинфеев назвал тренера, который не давал развиваться звездной болезни у игроков ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, как можно справиться со звeздной болезнью.
«У меня еe априори уже не может быть. Я человек простой, вырос практически во дворе в 1990-х, прошeл школу ЦСКА, когда ничего не было.
Бегал со старшими ребятами во дворе, там никакой звeздной болезни не может быть. Даже если ты чем-то отличаешься, лучше умеешь играть.
Могу так сказать: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову. И не могли вскружить, потому что нашим тренером был Валерий Георгиевич Газзаев.
Если он замечал какие-то подвижки у молодых ребят, то все быстренько получали по голове и возвращались в своe русло. А так всe зависит от человека, любит ли он славу или нет», – рассказал Акинфеев.
- Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.
- Акинфеев провел в московском клубе всю карьеру.
Источник: сайт РФС