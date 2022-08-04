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  • Акинфеев назвал тренера, который не давал развиваться звездной болезни у игроков ЦСКА

Акинфеев назвал тренера, который не давал развиваться звездной болезни у игроков ЦСКА

4 августа 2022, 10:10
2

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, как можно справиться со звeздной болезнью.

«У меня еe априори уже не может быть. Я человек простой, вырос практически во дворе в 1990-х, прошeл школу ЦСКА, когда ничего не было.

Бегал со старшими ребятами во дворе, там никакой звeздной болезни не может быть. Даже если ты чем-то отличаешься, лучше умеешь играть.

Могу так сказать: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову. И не могли вскружить, потому что нашим тренером был Валерий Георгиевич Газзаев.

Если он замечал какие-то подвижки у молодых ребят, то все быстренько получали по голове и возвращались в своe русло. А так всe зависит от человека, любит ли он славу или нет», – рассказал Акинфеев.

  • Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.
  • Акинфеев провел в московском клубе всю карьеру.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1659612535
Полностью согласен....лучшие времена ЦСКА в РПЛ, при Газзаеве
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житель СПб
1659733880
Вот так... А многие болельщики ЦСКА любят его (Газзаева) ругать...
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