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    Акинфеев назвал тренера, который не давал развиваться звездной болезни у игроков ЦСКА

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, как можно справиться со звeздной болезнью.

    «У меня еe априори уже не может быть. Я человек простой, вырос практически во дворе в 1990-х, прошeл школу ЦСКА, когда ничего не было.

    Бегал со старшими ребятами во дворе, там никакой звeздной болезни не может быть. Даже если ты чем-то отличаешься, лучше умеешь играть.

    Могу так сказать: все трофеи, включая Кубок УЕФА, не вскружили мне голову. И не могли вскружить, потому что нашим тренером был Валерий Георгиевич Газзаев.

    Если он замечал какие-то подвижки у молодых ребят, то все быстренько получали по голове и возвращались в своe русло. А так всe зависит от человека, любит ли он славу или нет», – рассказал Акинфеев.

    • Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.
    • Акинфеев провел в московском клубе всю карьеру.

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    Источник: сайт РФС

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