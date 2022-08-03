Сутормин не считает, что у «Зенит» тотально превосходит другие клубы РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о конкуренции в РПЛ.

– Вы ощущаете тотальное превосходство «Зенита» над остальными командами в РПЛ, или какая-то конкуренция всe же будет в этом сезоне?

– Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате. Так что мы отталкиваемся от себя, от своей игры.