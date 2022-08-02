Глава АПЛ: «Трудно сказать, что эра Абрамовича в «Челси» была хорошей»

Глава АПЛ Ричард Мастерс высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.
«Сейчас трудно сказать, что всe было хорошо, учитывая то, что произошло за последние шесть с половиной месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков «Челси», они дадут другой ответ.
Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед нами ряд проблем, которые необходимо решить. Когда Абрамович стал владельцем «Челси», лига не проверяла владельцев и директоров.
Что было бы, если бы эта система существовала и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Вот в этом заключается главный вопрос», — цитирует Мастерса Daily Mail.
- Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
- Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
- Новым владельцем «Челси» стал американец Тодд Боли и его партнеры.
- Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
Источник: «Чемпионат»