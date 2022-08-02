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  • Глава АПЛ: «Трудно сказать, что эра Абрамовича в «Челси» была хорошей»

Глава АПЛ: «Трудно сказать, что эра Абрамовича в «Челси» была хорошей»

2 августа 2022, 21:29
13

Глава АПЛ Ричард Мастерс высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Сейчас трудно сказать, что всe было хорошо, учитывая то, что произошло за последние шесть с половиной месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков «Челси», они дадут другой ответ.

Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед нами ряд проблем, которые необходимо решить. Когда Абрамович стал владельцем «Челси», лига не проверяла владельцев и директоров.

Что было бы, если бы эта система существовала и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Вот в этом заключается главный вопрос», — цитирует Мастерса Daily Mail.

  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
  • Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
  • Новым владельцем «Челси» стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (13)
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Вячеслав_fcsm
1659466346
Вероятно, у этого персонажа трудности, при том что его ранее терпели. А тут дали возможность что то сказать
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Ravil
1659468310
Лицемер
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Sedoi_Goblin
1659468823
Эра Аркадьича,ну да... Первый за 70 лет титул чемпиона Англии,2 КЧ и прочая, и прочая,и прочая.. Вообще ни о чём..
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BRO_football
1659469378
Как будто Абрамович виноват в том, что произошло за последние 6 месяцев! Скажите спасибо тем, кто на Абрамовича санкции наложил. Из-за них возникли все проблемы в АПЛ. Абрамович - это лучшее, что случалось с АПЛ в последний десяток лет. Вы бы лучше следили за арабскими шейхами, которые воротят сотнями миллионов евро, нарушая все правила финансового фэйр-плей.
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LGBT+
1659469466
а вот если разчленял журналистов, то дальше руководил своим челси.
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боря крым
1659470519
ща бы этих шестерок слушать....
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Artemka444
1659470820
Маразматик одним словом, как и вся верхушка Англии!!!
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gennadiyagale
1659472524
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Аристократ Олжик
1659513063
Трудно не говорить, что сейчас эра ********* и идиотов в Англии
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Bozigit
1659581297
просто обезьяна. Середняка лиги с большими долгами сделал одним из лидеров не только АПЛ
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