Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Глава АПЛ: «Трудно сказать, что эра Абрамовича в «Челси» была хорошей»

    Глава АПЛ Ричард Мастерс высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

    «Сейчас трудно сказать, что всe было хорошо, учитывая то, что произошло за последние шесть с половиной месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков «Челси», они дадут другой ответ.

    Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед нами ряд проблем, которые необходимо решить. Когда Абрамович стал владельцем «Челси», лига не проверяла владельцев и директоров.

    Что было бы, если бы эта система существовала и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Вот в этом заключается главный вопрос», — цитирует Мастерса Daily Mail.

    • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
    • Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
    • Новым владельцем «Челси» стал американец Тодд Боли и его партнеры.
    • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

    Новости по теме
    Ткаченко высказался о будущем Абрамовича в российском футболе 2
    В «Евразе» Абрамовича отреагировали на возможную покупку «Спартака» 4
    Червиченко – о Грановской в «Спартаке»: «Не верю в продуктивность работы женщины в футболе» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Вячеслав_fcsm 7 минут назад

      Вероятно, у этого персонажа трудности, при том что его ранее терпели. А тут дали возможность что то сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2613

      Радио1000шумеров 8 минут назад

      Лицемерные ублюдки.
      "PIF приобретает 80% акций «Ньюкасла». Главным бенефициаром и настоящим владельцем клуба считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман – самый влиятельный человек в стране и президент PIF."
      "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман согласовал операцию, в ходе которой был зверски убит и расчленен журналист The Washington Post Джамаль Хашогги, следует из отчета, который опубликовала разведка США."
      Еще и грабанули у Абрамовича вырученные за продажу Челси деньги.
      Настоящие британские джентельмены, сторонники добра, законности и справедливости (нет).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23115

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Если тебе трудно, продолжай вставать на колено и сопи пока мозги не включатся, если они есть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11