«Челси» купил полузащитника «Астон Виллы» за 15 миллионов. Его хотела подписать «Барса»

«Челси» объявил о договоренности с «Астон Виллой» о трансфере полузащитника Кэрни Чуквуемеки.
18-летний англичанин в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы согласовать условия личного контракта и пройти медосмотр.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» заплатит за футболиста 15 миллионов фунтов без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан на шесть лет.
- В прошлом сезоне футболист сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Рыночная стоимость Чуквуемеки – 6 миллионов евро.
- Им интересовалась «Барселона».
Источник: твиттер «Челси»