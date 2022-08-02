«Челси» купил полузащитника «Астон Виллы» за 15 миллионов. Его хотела подписать «Барса»

«Челси» объявил о договоренности с «Астон Виллой» о трансфере полузащитника Кэрни Чуквуемеки.

18-летний англичанин в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы согласовать условия личного контракта и пройти медосмотр.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» заплатит за футболиста 15 миллионов фунтов без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан на шесть лет.