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    «Челси» купил полузащитника «Астон Виллы» за 15 миллионов. Его хотела подписать «Барса»

    «Челси» объявил о договоренности с «Астон Виллой» о трансфере полузащитника Кэрни Чуквуемеки.

    18-летний англичанин в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы согласовать условия личного контракта и пройти медосмотр.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» заплатит за футболиста 15 миллионов фунтов без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан на шесть лет.

    • В прошлом сезоне футболист сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость Чуквуемеки – 6 миллионов евро.
    • Им интересовалась «Барселона».

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    Источник: твиттер «Челси»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2613

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "18-летний англичанин Чуквуемеки". Старинная английская фамилия, из лордов наверное...

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