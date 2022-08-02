Кокорин пообещал 100 тысяч рублей команде «Бей Беги» в случае победы в МКС

Медийный клуб «Бей Беги» опубликовал видеообращение форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

31-летний футболист пообещал команде 100 тысяч рублей, если они выиграют ближайший матч в Московском кубке селебрити (МКС).

«Парни из «Бей Беги», всем привет! Знаю, что вы недавно собрались, что у вас новая команда. Кого-то я знаю уже тысячу лет, кого-то – чуть меньше, руководителей ваших чуть-чуть знаю.

Знаю также, что скоро начинается интересный для вас турнир, хочу пожелать вам удачи, хорошей игры и красивых голов. Самое главное – без травм. Наслаждайтесь турниром, надеюсь, у вас всe получится.

Самое главное, что хотел сказать: знаю ваших руководителей, от них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мясо. Поэтому в случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 тысяч рублей, чтобы вы потратили их все вместе.

Как – вы уже сами решите. Переведу либо Нике, либо Гене – тем двоим не доверяю. Удачи вам, пацаны, хороших игр», – сказал Кокорин.

«Бей Беги» – клуб Георгия Джикии и Александра Соболева.

Сообщалось, что игроки команды будут зарабатывать 150+ тысяч рублей в месяц.

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