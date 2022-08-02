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Хачатурянц может стать акционером «Спартака»

2 августа 2022, 15:57
8

Появились новые подробности о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

С менеджером ведутся переговоры, однако финального решения о его назначении пока нет.

В ходе обсуждения стороны затрагивали вопрос получения Хачатурянцем опциона на выкуп части акций «Спартака».

При этом в клубе считают, что экс-президент РПЛ способен привлечь дополнительные инвестиции. Не исключено, что возобновится переговорный процесс с City Football Group.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • С 2004 года клубом владеет Леонид Федун.
  • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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"supermax"
1659447166
хорошо это или плохо...сразу не понятно
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vladimir-7
1659448079
Игра в дурака, а в колоде все карты одни и те же, да и крапленые. Газнефтепром и Газпром распределяют своих управляющих и средства в РФС и РПЛ. Теперь, только две команды будут бороться за золото, остальные, просто футбольный фон.
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derrik2000
1659450217
ЧТО и КАК будет - покажет время. Что для меня, так я двумя руками "за", если Федун, киевский бандюк и дилетант, вместе со своей бешеной башкиркой растворяться в тумане подальше от ФК Спартак Москва. Можно и на Кипре. Пусть там "Омонию" спонсирует. Или команду Савина "Красава".
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JTherry
1659450947
мечтал об опционе Газик, а получит его Хачатурянц... с кем же тогда Газик судиться будет, если Федун уедет..?)
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paracetamol
1659457567
Многовато натырил экс-президент РПЛ, бабки некуда девать!
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