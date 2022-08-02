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    Хачатурянц может стать акционером «Спартака»

    Появились новые подробности о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

    С менеджером ведутся переговоры, однако финального решения о его назначении пока нет.

    В ходе обсуждения стороны затрагивали вопрос получения Хачатурянцем опциона на выкуп части акций «Спартака».

    При этом в клубе считают, что экс-президент РПЛ способен привлечь дополнительные инвестиции. Не исключено, что возобновится переговорный процесс с City Football Group.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • С 2004 года клубом владеет Леонид Федун.
    • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19546

      derrik2000 5 минут назад

      ЧТО и КАК будет - покажет время.
      Что для меня, так я двумя руками "за", если Федун, киевский бандюк и дилетант, вместе со своей бешеной башкиркой растворяться в тумане подальше от ФК Спартак Москва.
      Можно и на Кипре.
      Пусть там "Омонию" спонсирует.
      Или команду Савина "Красава".

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      Рейтинг: -92

      Fenix forever 40 минут назад

      получения Хачатурянцем опциона на выкуп части акций «Спартака».=======А ведь часть акций «Спартака» наверное приличных денег стоит...На сбережения от зарплаты председателя РПЛ Ашот собирается акции «Спартака». покупать ?

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      Рейтинг: +25337

      vladimir-7 41 минуту назад

      Игра в дурака, а в колоде все карты одни и те же, да и крапленые. Газнефтепром
      и Газпром распределяют своих управляющих и средства в РФС и РПЛ. Теперь,
      только две команды будут бороться за золото, остальные, просто футбольный фон.

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      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Fenix forever > vladimir-7 33 минуты назад

      Газнефтепром
      и Газпром распределяют своих управляющих====На том сейчас стоит государство расейское. Коррупция, бездарное распределение госбюджета..В России по официальным данным ниже черты бедности около двадцати миллионов россиян. Надо решать эту и другие проблемы...
      Но нет.Полез обнуленный Украину типа "освобождать". ((

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      Рейтинг: +10527

      "supermax" 56 минут назад

      хорошо это или плохо...сразу не понятно

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