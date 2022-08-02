Хачатурянц может стать акционером «Спартака»

Появились новые подробности о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

С менеджером ведутся переговоры, однако финального решения о его назначении пока нет.

В ходе обсуждения стороны затрагивали вопрос получения Хачатурянцем опциона на выкуп части акций «Спартака».

При этом в клубе считают, что экс-президент РПЛ способен привлечь дополнительные инвестиции. Не исключено, что возобновится переговорный процесс с City Football Group.