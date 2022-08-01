Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Может, они патриоты нашей страны?». Сычев – о бразильских легионерах «Зенита»

«Может, они патриоты нашей страны?». Сычев – о бразильских легионерах «Зенита»

1 августа 2022, 20:58
17

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев предположил, почему бразильские легионеры не покинули «Зенит» этим летом.

– Что скажете о РПЛ? Кто сможет навязать конкуренцию «Зениту»?

– Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех...

– Финансовых? Административных?

– Всех – скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

– Как «Зенит» сохранил своих бразильцев?

– Может, они патриоты нашей страны?

  • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
  • Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
  • В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

Еще по теме:
Семак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции 6
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените» 2
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сычев Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дедушка Адольф
1659378189
Конечно патриоты,даже лига чемпионов им не нужна.Главное что с расейей
Ответить
nik55
1659379002
в голове только бабки ---зачем им Европа
Ответить
tushkanlz
1659382414
Увы, Бабло - самый сильный патриот любой страны.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1659382468
Чем ближе к "народному достоянию", тем больше "патриотизма."
Ответить
neveldomha
1659383398
Покажите мне того, кто играет за бесплатно. Поэтому не стоит тут про финансовые интересы и тому подобное. То что наш футбол сегодня интересен и смотрибилен заслуга именно этих ребят. За это им и говорю спасибо. То что в Зените отлаженная клубная система - этому надо учиться, а не хаить из под тишка. Иначе никакого развития не будет.
Ответить
LGBT+
1659383743
им радости победы над Мальмё еще на сезона три хватит.
Ответить
Spirit_78
1659385015
Чувствую, скоро коллективная Москва настолько сильно обидится на Зенит, что запретят подписывать таких сильных игроков, как Клаудиньо, Вендел и Барриос.
Ответить
Lilipyt
1659386590
Поражаюсь такому мышлению одноклеточных о финансовом и административном равенстве. Правда не понимаю, что имеется под административном равенстве. Ведь все клубы лиги имеют право подавать апелляцию в спорных моментов. Что еще хотят не ясно. Но про финансовое равенство смешно слушать. Забыл как-то Сычев, что сам Локомотив имеет преимущество у большей половины клубов в лиге. Так что теперь делать?! Снижать затраты?! Кто виноват, что у вас убежали футболисты если не вы сами. Так же можно задать встречный вопрос. На что Вы надеялись, когда подписываете контракты с иностранцами зная о том, что абсурдное правило ФИФА так и не отменили. Сколько не смотрел трансферы. Все как один покупали только иностранцев. Русские футболисты?! Да зачем они нуж
Ответить
paracetamol
1659418750
Может, они патриоты нашей страны? Точно, и денег тоже. Но, честно говоря, приятно смотреть на их игру. Никто у нас больше так не может!
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
1
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
6
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+