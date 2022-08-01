«Может, они патриоты нашей страны?». Сычев – о бразильских легионерах «Зенита»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев предположил, почему бразильские легионеры не покинули «Зенит» этим летом.
– Что скажете о РПЛ? Кто сможет навязать конкуренцию «Зениту»?
– Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех...
– Финансовых? Административных?
– Всех – скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.
– Как «Зенит» сохранил своих бразильцев?
– Может, они патриоты нашей страны?
- «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
- Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
- В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.
Источник: «Матч ТВ»