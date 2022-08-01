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    «Может, они патриоты нашей страны?». Сычев – о бразильских легионерах «Зенита»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев предположил, почему бразильские легионеры не покинули «Зенит» этим летом.

    – Что скажете о РПЛ? Кто сможет навязать конкуренцию «Зениту»?

    – Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех...

    – Финансовых? Административных?

    – Всех – скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

    – Как «Зенит» сохранил своих бразильцев?

    – Может, они патриоты нашей страны?

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
    • Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
    • В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7184

      nik55 22 минуты назад

      в голове только бабки ---зачем им Европа

      0
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      Рейтинг: +1889

      АЛЕКС 58 31 минуту назад

      Как наши депутаты с ***** гражданством.Как олигархи с недвижимостью и бабками за кордоном.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Дедушка Адольф 35 минут назад

      Конечно патриоты,даже лига чемпионов им не нужна.Главное что с расейей

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