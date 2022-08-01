«Может, они патриоты нашей страны?». Сычев – о бразильских легионерах «Зенита»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев предположил, почему бразильские легионеры не покинули «Зенит» этим летом.

– Что скажете о РПЛ? Кто сможет навязать конкуренцию «Зениту»?

– Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех...

– Финансовых? Административных?

– Всех – скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

– Как «Зенит» сохранил своих бразильцев?

– Может, они патриоты нашей страны?