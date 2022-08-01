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    Чернов ответил на критику защитников «Спартака» агентом Гурцкая

    Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слова агента Тимура Гурцкая, который резко высказался о защитниках московского клуба.

    — После ухода Жиго Тимур Гурцкая сказал, что у «Спартака» осталось полтора защитника. Как на это реагировать?

    — Не принимаю такие слова близко к сердцу. Даже не знаю, что ответить. Думаю, турнирная таблица отвечает на все вопросы, можно просто на нее посмотреть. Конечно, пропускаем в каждой игре... Хочется отыграть уже на ноль. Но начали сезон неплохо, надо продолжать в том же духе. Может, поменяет мнение.

    — Что должно произойти, чтобы Гурцкая посчитал тебя за единицу, а не за половинку защитника?

    — Может, он не про меня говорил. Почему именно про меня-то? Он же фамилию не называл. Может, у каждого по половинке? Нет? У нас хорошая команда, хорошие защитники, поддерживаем друг друга.

    — Ты читал эти слова?

    — Не видел, даже не читаю такие новости. Слишком много футбола в моей жизни, чтобы еще и новости всякие смотреть.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 турах чемпионата.
    • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.
    • Москвичи установили клубный рекорд по голам после 3 туров РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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