Чернов ответил на критику защитников «Спартака» агентом Гурцкая

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слова агента Тимура Гурцкая, который резко высказался о защитниках московского клуба.

— После ухода Жиго Тимур Гурцкая сказал, что у «Спартака» осталось полтора защитника. Как на это реагировать?

— Не принимаю такие слова близко к сердцу. Даже не знаю, что ответить. Думаю, турнирная таблица отвечает на все вопросы, можно просто на нее посмотреть. Конечно, пропускаем в каждой игре... Хочется отыграть уже на ноль. Но начали сезон неплохо, надо продолжать в том же духе. Может, поменяет мнение.

— Что должно произойти, чтобы Гурцкая посчитал тебя за единицу, а не за половинку защитника?

— Может, он не про меня говорил. Почему именно про меня-то? Он же фамилию не называл. Может, у каждого по половинке? Нет? У нас хорошая команда, хорошие защитники, поддерживаем друг друга.

— Ты читал эти слова?

— Не видел, даже не читаю такие новости. Слишком много футбола в моей жизни, чтобы еще и новости всякие смотреть.