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  • Семин отреагировал на новость о вероятном уходе Федуна из «Спартака»

Семин отреагировал на новость о вероятном уходе Федуна из «Спартака»

1 августа 2022, 12:51
3

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал новость, что Леонид Федун близок к уходу с поста президента «Спартака».

Сообщалось, что новым руководителем московского клуба, вероятно, станет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Если Федун покинет «Спартак» – это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

Думаю, мы ещe долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», – сказал Сeмин.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Федун Леонид
Комментарии (3)
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Enter2006
1659351470
Юрий Викторович, с Вами согласен. Спартаку нужна "перезагрузка". А Вы видите что с Локо делается? Когда уже Вас ждать в Локо и немцев пинками под зад?
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