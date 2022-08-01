Семин отреагировал на новость о вероятном уходе Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал новость, что Леонид Федун близок к уходу с поста президента «Спартака».
Сообщалось, что новым руководителем московского клуба, вероятно, станет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
«Если Федун покинет «Спартак» – это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.
Думаю, мы ещe долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», – сказал Сeмин.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.
Источник: «Чемпионат»