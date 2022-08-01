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    Семин отреагировал на новость о вероятном уходе Федуна из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал новость, что Леонид Федун близок к уходу с поста президента «Спартака».

    Сообщалось, что новым руководителем московского клуба, вероятно, станет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

    «Если Федун покинет «Спартак» – это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

    Думаю, мы ещe долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», – сказал Сeмин.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 37 минут назад

      Юрий Викторович, с Вами согласен. Спартаку нужна "перезагрузка". А Вы видите что с Локо делается? Когда уже Вас ждать в Локо и немцев пинками под зад?

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      Рейтинг: +14665

      Fusballer > Enter2006 23 минуты назад

      Палыч уже Викторовичем стал. Однако(((

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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 > Fusballer 15 минут назад

      Палыча так.. Такого известного футболиста и тренера. Прошу прощения, не прав, реально опечатался. (( Стыдно.

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