«Лукойл» планирует выкупить «Открытие Банк Арену» у Федуна за 6 миллиардов рублей

Владелец «Спартака» Леонид Федун может продать «Лукойлу» не только клуб, но и домашний стадион.
Предполагается, что компания заплатит за «Открытие Банк Арену» от 90 до 100 миллионов долларов (5,4-6 миллиардов рублей).
Потенциальную сделку должна утвердить Федеральная антимонопольная служба РФ.
- «Открытие Банк Арена» была открыта в 2014 году.
- Это 2-й по вместимости стадион Москвы после «Лужников».
- Федун сообщал, что на строительство арены было потрачено 14,5 миллиардов рублей.
Источник: Metaratings