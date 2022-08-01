«Лукойл» планирует выкупить «Открытие Банк Арену» у Федуна за 6 миллиардов рублей

Владелец «Спартака» Леонид Федун может продать «Лукойлу» не только клуб, но и домашний стадион.

Предполагается, что компания заплатит за «Открытие Банк Арену» от 90 до 100 миллионов долларов (5,4-6 миллиардов рублей).

Потенциальную сделку должна утвердить Федеральная антимонопольная служба РФ.