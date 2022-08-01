Хачатурянц пока не согласился руководить «Спартаком»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц действительно может стать главой «Спартака».

Однако на сегодняшний день никаких договоренностей между сторонами нет.

«Хачатурянц – основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал.

Но вероятность того, что это произойдeт – большая», – сообщил источник «Чемпионата».