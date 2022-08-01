Хачатурянц пока не согласился руководить «Спартаком»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц действительно может стать главой «Спартака».
Однако на сегодняшний день никаких договоренностей между сторонами нет.
«Хачатурянц – основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал.
Но вероятность того, что это произойдeт – большая», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.
- Он может сменить Леонида Федуна, который владеет клубом с 2004 года.
Источник: «Чемпионат»