Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Хачатурянц пока не согласился руководить «Спартаком»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц действительно может стать главой «Спартака».

    Однако на сегодняшний день никаких договоренностей между сторонами нет.

    «Хачатурянц – основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал.

    Но вероятность того, что это произойдeт – большая», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.
    • Он может сменить Леонида Федуна, который владеет клубом с 2004 года.

    Новости по теме
    Стало известно, кто настаивает на том, чтобы Хачатурянц руководил «Спартаком» вместо Федуна 4
    В «Спартаке» отреагировали на новость о назначении Хачатурянца вместо Федуна 4
    ⚡ Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента «Спартака» 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2067

      kvm 4 секунды назад

      ашот, верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3944

      Enter2006 26 минут назад

      Не прошёл кастинг у Заремы ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      jek718875 1 час назад

      Федун-наш президент!нам других нэ надо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11