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  • Баринов – о 0:5 с «Зенитом»: «До 60-й минуты мы играли на равных. Потом игроков «Локо» не выпускали 5 минут, и мы посыпались»

Баринов – о 0:5 с «Зенитом»: «До 60-й минуты мы играли на равных. Потом игроков «Локо» не выпускали 5 минут, и мы посыпались»

31 июля 2022, 00:43
21

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

— Что произошло?

— Наверное, до 60-й минуты мы играли на равных. И у нас были моменты, и у них. Первый тайм вообще идеальным получился, я считаю, в плане обороны и выходов в контратаки. Было нормально.

А пропустили первый гол, и, наверное, переломный момент случился, когда у нас не знаю, что произошло, но нам не разрешили выпустить двух игроков. У нас были замены, мы играли в меньшинстве. Я не знаю, будем разбираться с этим. После этого мы посыпались. Надо разбираться.

Такое невозможно, я считаю. Пять минут не выпускать наших игроков, при этом мы играем против «Зенита» в меньшинстве — для меня это непонятно. Посмотрим, будем разбираться, наверное. Наше руководство посмотрит и увидит, какие были ошибки.

— Что в эпизоде у вас с Малкомом случилось, когда вы были удалены?

— Он убегал при выходе один на один, мне уже ничего не оставалось. Я уже на спущенных там бежал за ним. Но не знаю, можно было и желтую карточку показать. Но это футбол, это правило! Никто не отменял, ничего не поделаешь.

«Локомотив» выдерживал атаки «Зенита», а что потом произошло?

— Говорю же, переломный момент — гол, когда не выпускают пять минут наших игроков, которые пять минут стоят на бровке. С чем связано, не знаю, Сергей Карасев сказал, что мы не подготовлены. Не знаю! Я у него лично спрашивал. Посмотрим, будем разбираться.

Так играть против «Зенита» в меньшинстве — это ужасно!

  • Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.
  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
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«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (21)
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DeStar
1659217962
хз .я вообще не фан зенита уж точно но в этом матче все по делу первый тайм локо . на мой взгляд, выполнял задачу( ну это ИМХО) не давать зениту разбегаться и ни шанса на контратаку. звучит просто да, но зенит точно лучший в быстрых атаках за счет бразильцев итог - первый тайм скукота, не много моментов, у зенита получалось не сильно больше локо второй тайм = " Пацаны,а давайте будем стоять у ворот и вообще в контратаку не пойдем, че ж, 45 минут и очко у зенита заберем" и все,поплыли - это ж тактика - отдай сопернику мяч и оборонйся, но это глупая тактика когда ты столб, а против тебя техничные латиносы бегают. тут я даже рад что зенит выиграл крупно играть в футбол надо, а стать в автобус с 45 минуты и пропустить 5 да, это красиво
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АЛЕКС 58
1659230230
Мы.. Нам не дали... А где твоё Я Закрою!? Скажи просто-Я обосрался.
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житель СПб
1659246037
Стыдно должно быть! Очень! Нормальный мужик после такого исполнения матча им лично - молчал бы. А продолжать еще выпендриваться... Очередной Джикия... 96 касаний за матч у "закрытого" Клаудиньо, бездумное и бессмысленное удаление... Позор болтуну!
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Красногорск_Фан
1659248165
"Тот самый" Локомотив был славен защитой. О времена, о нравы. Баринов звездобол. Локо и с динамо товарняк так же играл. Бодро бегал в первом, 3 отхватил во 2-й половине встречи. Только от динамо 3, а от зенита 5. Вспоминаю монолог Карцева. В общем предсказуемо и закономерно
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Томик
1659249273
Наверное со стороны болельщиков "Зенита"это заявление может выглядеть несостоятельным, но факт остаётся фактом. Не выпускал под надуманным предлогом. И Айртон, помню, сам Карпову коленом в шипы заехал в штрафной. Серёжа может. И Джикия "искал контакт".
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mamba9090909
1659250153
Не выпускали ДВУХ игроков?!! Их за что то задержали? Может не проводили ЗАМЕНУ? Один игрок был травмирован, а по словам Баринова на поле отсутствовали два игрока. Причём до этого момента Локо уже проигрывал в два мяча.
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Spirit_78
1659252391
Ну конечно, только поэтому они проиграли)) А если бы не это обстоятельство с заменами - то конечно же отыгрались бы с 0:2 на 4:2! Очередное трепло этот Баринов.
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tushkanlz
1659253665
75 мин. 2-0 в равных составах, водопой и всё - для «Локо» окончательно. С победой, ПИТЕР!!! Браво, «Зенит»!! Конечно, это не Аргентина - Ямайка, но красиво. «Локо» "физики" не хватило, да и бразильцы на своём уровне сегодня, молодцы!
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Ziklop
1659256652
всю попутал это было на 80 минуте, косяк с заменами при счёте 2:0 , а на 60 тебе карту не дал Карасёв хотя обязан был давать.
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balam
1659257605
лучше бы варежку закрыл.посыпались когда поровну было.хотя этого гондураса можно отминусовать с начала игры
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