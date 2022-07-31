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    Баринов – о 0:5 с «Зенитом»: «До 60-й минуты мы играли на равных. Потом игроков «Локо» не выпускали 5 минут, и мы посыпались»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

    — Что произошло?

    — Наверное, до 60-й минуты мы играли на равных. И у нас были моменты, и у них. Первый тайм вообще идеальным получился, я считаю, в плане обороны и выходов в контратаки. Было нормально.

    А пропустили первый гол, и, наверное, переломный момент случился, когда у нас не знаю, что произошло, но нам не разрешили выпустить двух игроков. У нас были замены, мы играли в меньшинстве. Я не знаю, будем разбираться с этим. После этого мы посыпались. Надо разбираться.

    Такое невозможно, я считаю. Пять минут не выпускать наших игроков, при этом мы играем против «Зенита» в меньшинстве — для меня это непонятно. Посмотрим, будем разбираться, наверное. Наше руководство посмотрит и увидит, какие были ошибки.

    — Что в эпизоде у вас с Малкомом случилось, когда вы были удалены?

    — Он убегал при выходе один на один, мне уже ничего не оставалось. Я уже на спущенных там бежал за ним. Но не знаю, можно было и желтую карточку показать. Но это футбол, это правило! Никто не отменял, ничего не поделаешь.

    «Локомотив» выдерживал атаки «Зенита», а что потом произошло?

    — Говорю же, переломный момент — гол, когда не выпускают пять минут наших игроков, которые пять минут стоят на бровке. С чем связано, не знаю, Сергей Карасев сказал, что мы не подготовлены. Не знаю! Я у него лично спрашивал. Посмотрим, будем разбираться.

    Так играть против «Зенита» в меньшинстве — это ужасно!

    • Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.
    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
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    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11959

      DeStar 23 минуты назад

      хз .я вообще не фан зенита уж точно
      но в этом матче все по делу
      первый тайм локо . на мой взгляд, выполнял задачу( ну это ИМХО)
      не давать зениту разбегаться и ни шанса на контратаку.
      звучит просто да, но зенит точно лучший в быстрых атаках за счет бразильцев
      итог - первый тайм скукота, не много моментов, у зенита получалось не сильно больше локо
      второй тайм = " Пацаны,а давайте будем стоять у ворот и вообще в контратаку не пойдем, че ж, 45 минут и очко у зенита заберем"
      и все,поплыли - это ж тактика - отдай сопернику мяч и оборонйся, но это глупая тактика когда ты столб, а против тебя техничные латиносы бегают.
      тут я даже рад что зенит выиграл крупно
      играть в футбол надо, а стать в автобус с 45 минуты и пропустить 5 да, это красиво

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      Рейтинг: +11959

      DeStar > DeStar 21 минуту назад

      может научит тому что автобус это дно и это плохо
      а так конечно, не 1-2-3-4-5 голы стали переломным моментом, а именно когда минуту не дали сделать замену, так бы всех порвали, так бы мы ух! зенит бы прижали и отымели..
      зенит к этому времени ни одной замены не сделал еще, то чет не посыпались они то, а вы так сразу

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      Рейтинг: +3556

      minaev23 > DeStar 7 минут назад

      С Зенитом нет вариантов что то и как то разыгрывать . Не тот состав .Бразы там сильно рулят, в плане тактики и игры.Серёжа не силён в тренерстве бразильцев. Он как водитель автобуса ( не футбольного) ,ему подсаживают пассажиров ,без его согласия( с его тренерским опытом- он не спец из европы) и говорят вези дядя , а кого надо мы сами высадим или подсадим ты только молча вези. Вот Серёжа и везёт .По России этот автобус Мерседес. А когда в Европу заезжал так ПАЗик.

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