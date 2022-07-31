Баринов – о 0:5 с «Зенитом»: «До 60-й минуты мы играли на равных. Потом игроков «Локо» не выпускали 5 минут, и мы посыпались»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

— Что произошло?

— Наверное, до 60-й минуты мы играли на равных. И у нас были моменты, и у них. Первый тайм вообще идеальным получился, я считаю, в плане обороны и выходов в контратаки. Было нормально.

А пропустили первый гол, и, наверное, переломный момент случился, когда у нас не знаю, что произошло, но нам не разрешили выпустить двух игроков. У нас были замены, мы играли в меньшинстве. Я не знаю, будем разбираться с этим. После этого мы посыпались. Надо разбираться.

Такое невозможно, я считаю. Пять минут не выпускать наших игроков, при этом мы играем против «Зенита» в меньшинстве — для меня это непонятно. Посмотрим, будем разбираться, наверное. Наше руководство посмотрит и увидит, какие были ошибки.

— Что в эпизоде у вас с Малкомом случилось, когда вы были удалены?

— Он убегал при выходе один на один, мне уже ничего не оставалось. Я уже на спущенных там бежал за ним. Но не знаю, можно было и желтую карточку показать. Но это футбол, это правило! Никто не отменял, ничего не поделаешь.

— «Локомотив» выдерживал атаки «Зенита», а что потом произошло?

— Говорю же, переломный момент — гол, когда не выпускают пять минут наших игроков, которые пять минут стоят на бровке. С чем связано, не знаю, Сергей Карасев сказал, что мы не подготовлены. Не знаю! Я у него лично спрашивал. Посмотрим, будем разбираться.

Так играть против «Зенита» в меньшинстве — это ужасно!

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