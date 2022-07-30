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  • Терюшков: «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак», но Денис вряд ли согласится»

Терюшков: «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак», но Денис вряд ли согласится»

30 июля 2022, 15:27
3

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».

«Если поступит предложение от «Спартака» – отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение.

Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением – мы отпустим Дениса», – сказал Терюшков.

  • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
  • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис Терюшков Роман
Комментарии (3)
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житель СПб
1659184254
Сомнительное счастье... Позовут если - то побежит!
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R_a_i_n
1659186455
Такое ощущение что все зависит от Химок и самого Глушакова. Спартак только спросить забыли.
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alefreddy
1659190684
если счастлив зачем столько шумихи
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