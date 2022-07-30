Терюшков: «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак», но Денис вряд ли согласится»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».
«Если поступит предложение от «Спартака» – отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение.
Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением – мы отпустим Дениса», – сказал Терюшков.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Экс-капитану «Спартака» 35 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»