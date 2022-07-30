Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Терюшков: «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак», но Денис вряд ли согласится»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак».

    «Если поступит предложение от «Спартака» – отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение.

    Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением – мы отпустим Дениса», – сказал Терюшков.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

    Новости по теме
    Глушаков рассказал, чем «Химки» будут заниматься в поезде на матч с «Ростовом» 2
    Глушаков показал фото жены в тележке: «Съездил в магазин за дровами» 9
    Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11247

      Алексей З 12 минут назад

      Бомбардир, от скудоумия возвращаетесь к старым вбросам ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      fakeid 28 минут назад

      стыдно за эту рылу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16705

      житель СПб 33 минуты назад

      Сомнительное счастье... Позовут если - то побежит!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11