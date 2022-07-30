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  • Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

30 июля 2022, 14:44

В мае «Факел» оформил возвращение в РПЛ – он обеспечил себе участие в Премьер-лиге впервые за 21 год.

Камбэк получился скомканным:

  • 1-й тур – выездная ничья с «Краснодаром» 1:1;
  • 2-й тур – выездное поражение от «Ахмата». «Факел» вел по ходу встречи, но упустил какую-то надежду на очки во втором тайме – из-за дебютного гола за «Ахмат» Гамида Агаларова.

3-й тур – первая домашняя игра «Факела» в РПЛ с 2001 года, сразу – против «Динамо». И здесь нужно сказать о важном моменте для «Факела» в этом событии – домашняя поддержка.

19 июля Sport24 написал, что «Факел» за три дня продал 9300 абонементов – это больше половины от вместимости их домашнего стадиона. Тогда руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская говорила: «У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому».

В условиях, когда фанатские секторы игнорируют матчи из-за закона о Fan ID, фанаты «Факела» отличились тоже. В своем телеграм-канале они сделали такое заявление:

«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча с «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди. Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС».

И вот так фанаты поддерживали свою команду в первом домашнем матче РПЛ за многое время.

Для начала они приехали к отелю и провожали игроков – было очень-очень шумно и даже под баян:

Отдельная история связана с комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым. В начале июня он опубликовал несколько фото с разбитым домашним стадионом «Факела» и написал: «Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе. Справедливо, если «Факел» начнет новый сезон там, где такой стадион примут – то есть в The Last of Us. До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны».

В итоге клуб потратил 165 млн рублей на реконструкцию стадиона, а Нагучев получил назначение на первый домашний матч «Факела». Нагучева тепло встретили фанаты и пели с ним песни «Сектор газа».

А вот атмосфера на стадионе и рядом с ним перед стартом встречи:

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта канала «Матч Премьер», телеграм-канал «Мы за Факел – мы повсюду»

Источник: Бомбардир
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