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    Фернандес, Захарян и Смолов – в старте «Динамо» на матч с «Факелом»

    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Динамо» на игру третьего тура РПЛ.

    «Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

    • Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Динамо» набрало 4 очка в 2 турах РПЛ, «Факел» – 1.

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: сайт РПЛ

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