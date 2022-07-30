Фернандес, Захарян и Смолов – в старте «Динамо» на матч с «Факелом»

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Динамо» на игру третьего тура РПЛ.
«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.
- Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.
- Начало – в 15:00 мск.
- «Динамо» набрало 4 очка в 2 турах РПЛ, «Факел» – 1.
Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу
Источник: сайт РПЛ