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  • Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им не стать чемпионами»

Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им не стать чемпионами»

30 июля 2022, 13:52
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы ЦСКА обойти петербуржцев в чемпионской гонке РПЛ.

«Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, составлять ему конкуренцию.

Но как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше армейцев.

Футболисты «Зенита» уже давно сыграны, все иностранцы друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А в ЦСКА все наоборот.

Здесь даже говорить не о чем – ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России», – сказал Петржела.

  • ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах РПЛ, «Зенит» – 4.
  • Очный матч команд состоится 13 августа в Санкт-Петербурге.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Петржела Властимил
Комментарии (13)
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ySS
1659179820
Пока зенит должен догонять Цска, если что, пан старый тролль)
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волчарик
1659180641
Так это хорошо,что усиливается.Чемпионат будет интереснее,да и Зенит перестанет в полноги играть.
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evgeniy.slam
1659182885
Интересно а что он скажет, если ЦСКА по итогам сезона окажется выше? Мол балабол?
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АЛЕКС 58
1659190394
Жополиз газпромовский. Сегоднешний Факел красивее твоего Зенита!
Ответить
ilichkadr
1659191047
Прошло всего 2 тура, но Остапа уже несет не по-детски. Вспомнился старт Зенита при Манчини.....
Ответить
RUSARM
1659195131
Ну да,чемпионат уже куплен и места распределены,газпрём все купил!!
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ALEX ML
1659202850
Газпром даже немцы не могут переиграть
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MichelWB
1659207900
Интересно, а кто спрашивал его мнение, которое попахивает газом.
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