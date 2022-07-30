Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им не стать чемпионами»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы ЦСКА обойти петербуржцев в чемпионской гонке РПЛ.

«Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, составлять ему конкуренцию.

Но как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше армейцев.

Футболисты «Зенита» уже давно сыграны, все иностранцы друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А в ЦСКА все наоборот.

Здесь даже говорить не о чем – ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России», – сказал Петржела.