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    Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им не стать чемпионами»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы ЦСКА обойти петербуржцев в чемпионской гонке РПЛ.

    «Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, составлять ему конкуренцию.

    Но как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше армейцев.

    Футболисты «Зенита» уже давно сыграны, все иностранцы друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А в ЦСКА все наоборот.

    Здесь даже говорить не о чем – ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России», – сказал Петржела.

    • ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах РПЛ, «Зенит» – 4.
    • Очный матч команд состоится 13 августа в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      evgeniy.slam 55 минут назад

      Интересно а что он скажет, если ЦСКА по итогам сезона окажется выше? Мол балабол?

      0
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      Рейтинг: +2478

      волчарик 1 час назад

      Так это хорошо,что усиливается.Чемпионат будет интереснее,да и Зенит перестанет в полноги играть.

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      Рейтинг: +4325

      mopecekca 1 час назад

      получи свои пять копеек,...как же задрали эти бывшие бомжовские личности

      0
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      Рейтинг: +5014

      ySS 1 час назад

      Пока зенит должен догонять Цска, если что, пан старый тролль)

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