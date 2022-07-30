«Обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма». Левандовски – об уходе из «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски рассказал, что предшествовало его трансферу из «Баварии» в «Барселону».
«Мой уход не связан с тем, что «Бавария» интересовалась Холандом. Я не считал проблемой его возможный переход.
Я всегда старался быть максимально честным. Поэтому сказал то, что чувствовал – возможно, сейчас лучшее время покинуть «Баварию» и перейти в «Барсу».
Все произошедшее за последние несколько недель до моего ухода содержало в себе много политики. Клуб искал аргументы тому, почему они могут продать меня, так как это трудно объяснить болельщикам.
Я смирился со всем этим, хотя обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма. Но я знал, что фанаты даже в этот период очень меня поддерживают», – заявил 33-летний поляк.
- Левандовски перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».
Источник: ESPN