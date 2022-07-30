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  • «Обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма». Левандовски – об уходе из «Баварии»

«Обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма». Левандовски – об уходе из «Баварии»

30 июля 2022, 11:20
1

Нападающий Роберт Левандовски рассказал, что предшествовало его трансферу из «Баварии» в «Барселону».

«Мой уход не связан с тем, что «Бавария» интересовалась Холандом. Я не считал проблемой его возможный переход.

Я всегда старался быть максимально честным. Поэтому сказал то, что чувствовал – возможно, сейчас лучшее время покинуть «Баварию» и перейти в «Барсу».

Все произошедшее за последние несколько недель до моего ухода содержало в себе много политики. Клуб искал аргументы тому, почему они могут продать меня, так как это трудно объяснить болельщикам.

Я смирился со всем этим, хотя обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма. Но я знал, что фанаты даже в этот период очень меня поддерживают», – заявил 33-летний поляк.

  • Левандовски перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.
  • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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житель СПб
1659247234
Желаю Барсе опять возродиться. Хави это по силам.
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