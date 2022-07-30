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    «Обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма». Левандовски – об уходе из «Баварии»

    Нападающий Роберт Левандовски рассказал, что предшествовало его трансферу из «Баварии» в «Барселону».

    «Мой уход не связан с тем, что «Бавария» интересовалась Холандом. Я не считал проблемой его возможный переход.

    Я всегда старался быть максимально честным. Поэтому сказал то, что чувствовал – возможно, сейчас лучшее время покинуть «Баварию» и перейти в «Барсу».

    Все произошедшее за последние несколько недель до моего ухода содержало в себе много политики. Клуб искал аргументы тому, почему они могут продать меня, так как это трудно объяснить болельщикам.

    Я смирился со всем этим, хотя обо мне говорили много лжи, ерунды и дерьма. Но я знал, что фанаты даже в этот период очень меня поддерживают», – заявил 33-летний поляк.

    • Левандовски перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.
    • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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    Источник: ESPN

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