Украинская ассоциация футбола пожаловалась на фанатов «Фенербахче» из-за кричалок про Путина

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА в связи с поведением болельщиков «Фенербахче» во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.
Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинской команды.
В обращении УАФ говорится, что на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» звучали неприемлемые кричалки, в связи с чем УЕФА просят проверить произошедшее на предмет соответствия дисциплинарному регламенту.
- УЕФА начал расследование из-за кричалок фанатов.
- «Динамо» К выбило «Фенербахче».
- Динамовский тренер Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча.
Источник: сайт УАФ