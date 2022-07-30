Украинская ассоциация футбола пожаловалась на фанатов «Фенербахче» из-за кричалок про Путина

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА в связи с поведением болельщиков «Фенербахче» во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.

Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинской команды.

В обращении УАФ говорится, что на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» звучали неприемлемые кричалки, в связи с чем УЕФА просят проверить произошедшее на предмет соответствия дисциплинарному регламенту.