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  • «Пусть во дворах судят!». Канчельскис назвал арбитров матча «Урал» – «Краснодар» негодяями и бездарностями

«Пусть во дворах судят!». Канчельскис назвал арбитров матча «Урал» – «Краснодар» негодяями и бездарностями

29 июля 2022, 21:45
25

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3).

«Так судить – это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR – шесть человек не видят, что в мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку, а они – нет. Они кроты, что ли? Им очки подарить нужно или телевизоры! Таких судей нельзя подпускать к футболу! А потом они думают, что о кто-то скажет хорошие слова про них… Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности!

А в моменте с пенальти в ворота Урала, где якобы было нарушение на Алексее Ионове… Позвали судью смотреть VAR – там же видно, что Илья Помазун руки убирал, а Ионов сам падал. Шестеро котят и все слепые, что ли? Их нужно дисквалифицировать – лет на пять. Пускай где-нибудь во дворах судят! Может, там научатся судить!» – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Канчельскис Андрей
Комментарии (25)
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R_a_i_n
1659120811
Между прочим все по делу сказано.
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СвинкаСправедливости
1659121215
Сегодня снова рука в штрафной была уникально трактована
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Красногвардейчик
1659122520
А им хотят зп повысить.....ни тура без скандалов
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RusPlan
1659123223
Пенальти в ворота Краснодара должен был быть. Мяч попал в руку, а он на нее даже не собирался опираться)) А оба пенальти в ворота Урала были правильными, вратарь может и убирал руки, но перед этим успел сбить игрока.
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Кузьмич на трибуне
1659123453
похоже сегодня судья отработал перед Краснодаром за косяки судейства в прошлом туре. Первая игра третьего тура, а два судейских косяка налицо.
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paracetamol
1659123628
«Пусть во дворах судят!»... Во дворах нельзя, там за такое судейство сразу в рыло. Рома Широков продемонстрировал как!
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Ганнибал Лектор
1659124142
Видимо, Урал не нужен в РПЛ, раз так судят
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Чехов на Садовой
1659125800
Да-а, с судейством полная %опа! Кто больше заслал за того и свистят? Кротам лупа точно не поможет, да и не возьмут они её.
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АЛЕКС 58
1659141577
Есть предложение. Если есть хрюши,крысы,кони,быки,то судейский корпус нужно называть только КОЗЛАМИ.
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balam
1659152661
второй пендаль это что то.да и первый сомнительный.покарать ушлепка надо было,но пенальти?
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