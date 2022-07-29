«Пусть во дворах судят!». Канчельскис назвал арбитров матча «Урал» – «Краснодар» негодяями и бездарностями

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3).

«Так судить – это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR – шесть человек не видят, что в мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку, а они – нет. Они кроты, что ли? Им очки подарить нужно или телевизоры! Таких судей нельзя подпускать к футболу! А потом они думают, что о кто-то скажет хорошие слова про них… Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности!

А в моменте с пенальти в ворота Урала, где якобы было нарушение на Алексее Ионове… Позвали судью смотреть VAR – там же видно, что Илья Помазун руки убирал, а Ионов сам падал. Шестеро котят и все слепые, что ли? Их нужно дисквалифицировать – лет на пять. Пускай где-нибудь во дворах судят! Может, там научатся судить!» – сказал Канчельскис.