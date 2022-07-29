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    «Пусть во дворах судят!». Канчельскис назвал арбитров матча «Урал» – «Краснодар» негодяями и бездарностями

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3).

    «Так судить – это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR – шесть человек не видят, что в мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку, а они – нет. Они кроты, что ли? Им очки подарить нужно или телевизоры! Таких судей нельзя подпускать к футболу! А потом они думают, что о кто-то скажет хорошие слова про них… Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности!

    А в моменте с пенальти в ворота Урала, где якобы было нарушение на Алексее Ионове… Позвали судью смотреть VAR – там же видно, что Илья Помазун руки убирал, а Ионов сам падал. Шестеро котят и все слепые, что ли? Их нужно дисквалифицировать – лет на пять. Пускай где-нибудь во дворах судят! Может, там научатся судить!» – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Красногвардейчик 3 минуты назад

      А им хотят зп повысить.....ни тура без скандалов

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      Рейтинг: +657

      Suvorov51 15 минут назад

      Да просто не понятно, как так можно судить, думаю что ПРОМКВАС просто всех поставил в позу и они ( судьи ), вополняют задачи для ПРОМКВАСа ну для бомжатника

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      Рейтинг: +2199

      СвинкаСправедливости 25 минут назад

      Сегодня снова рука в штрафной была уникально трактована

      0
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      Рейтинг: +8978

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Между прочим все по делу сказано.

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