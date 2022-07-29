Кобелев назвал три клуба РПЛ, которым нужен Кокорин

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим. «Сочи» потерял Матео Кассьерру.

«Локомотиву» явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя – это небо и земля.

ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы, но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», – сказал Кобелев.

«Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.

Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

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