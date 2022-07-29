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    Кобелев назвал три клуба РПЛ, которым нужен Кокорин

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим. «Сочи» потерял Матео Кассьерру.

    «Локомотиву» явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя – это небо и земля.

    ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы, но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», – сказал Кобелев.

    • «Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.
    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Все трансферы РПЛ лета-2022: защитник Фернандес перешел в «Динaмо», «Локoмотив» подписал Игнатьева

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +97305

      zigbert 5 часов назад

      Кокорин сейчас не тот игрок, которого можно взять для усиления позиции.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11230

      Алексей З 8 часов назад

      Источник RT, исключительно для дебилов, уже и до спорта добрался.
      Спросите у Кобелева , когда он Кокорина на поле видел?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7391

      серега кашин 8 часов назад

      Никто его не возьмёт, это уже потерянный игрок

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1205

      jek718875 8 часов назад

      Это не тот случай,когда выбирают Кокошу,КОКОША сам будет выбирать где играть(статус высокий)

      2
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