Стали известны сроки восстановления Пиняева

Глава медштаба Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, сколько пропустит нападающий Сергей Пиняев.
- У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
- Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
«Сергей прошeл дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге.
После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.
Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель.
Спортивный этап реабилитации игрок будет проходить в расположении «Крыльев Советов», – сообщил Чачаев.
Источник: сайт «Крыльев Советов»