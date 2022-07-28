Стали известны сроки восстановления Пиняева

Глава медштаба Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, сколько пропустит нападающий Сергей Пиняев.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«Сергей прошeл дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге.

После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.

Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель.

Спортивный этап реабилитации игрок будет проходить в расположении «Крыльев Советов», – сообщил Чачаев.