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    Стали известны сроки восстановления Пиняева

    Глава медштаба Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, сколько пропустит нападающий Сергей Пиняев.

    • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
    • Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

    «Сергей прошeл дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге.

    После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.

    Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель.

    Спортивный этап реабилитации игрок будет проходить в расположении «Крыльев Советов», – сообщил Чачаев.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    28.07.2022 23:23
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