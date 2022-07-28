Малафеев заявил, что сыграет в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сыграет в ответном ретро-матче против «Спартака».

«Да, я получил приглашение от Александра Ивановича и с удовольствием согласился. Думаю, что в ближайшее время начну готовиться к игре , хотелось бы сыграть на ноль в 443-й игре за «Зенит», – сказал Малафеев.