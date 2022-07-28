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    Малафеев заявил, что сыграет в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сыграет в ответном ретро-матче против «Спартака».

    «Да, я получил приглашение от Александра Ивановича и с удовольствием согласился. Думаю, что в ближайшее время начну готовиться к игре , хотелось бы сыграть на ноль в 443-й игре за «Зенит», – сказал Малафеев.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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