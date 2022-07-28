Малафеев заявил, что сыграет в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сыграет в ответном ретро-матче против «Спартака».
«Да, я получил приглашение от Александра Ивановича и с удовольствием согласился. Думаю, что в ближайшее время начну готовиться к игре , хотелось бы сыграть на ноль в 443-й игре за «Зенит», – сказал Малафеев.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».
Источник: «Спорт-Экспресс»