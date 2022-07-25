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    «Меня поставь в ворота – буду не хуже». Быстров – о вратарях «Зенита»

    Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.

    – Удивило ли вас то, что Юрия Дюпина не подписал ни один клуб РПЛ?

    – Видимо, в командах РПЛ есть более надежные вратари. Почему это должно удивлять?

    – А про «Зенит» поговаривали?

    – У «Зенита» есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.

    • Во всех 3 матчах нового сезона основным вратарем «Зенита» был 19-летний Даниил Одоевский.
    • Дюпин выступает за «Рубин», вылетевший в Первую лигу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.07.2022 22:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14992

      NewLife 33 минуты назад

      Спиной к игре и с небольшим наклоном)

      1
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      Рейтинг: +1860

      fakeid 58 минут назад

      дебил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13252

      playsh 1 час назад

      Ну и дурак же ты,Костя Федотов. Знаменитая фраза из фильма"Республика Шкид".
      Ну и дурак же ты,Вова Быстров. Что же делает с людьми МатТВ ?

      1
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      Рейтинг: +759

      sined1951 1 час назад

      Быстров начинает хамить и надоедать своими нелепыми высказываниями. Зачем Бомбардиру печатать эту хрень?

      1
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      Рейтинг: +16507

      Cleaner 1 час назад

      Хорек.(

      0
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