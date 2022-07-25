«Меня поставь в ворота – буду не хуже». Быстров – о вратарях «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.

– Удивило ли вас то, что Юрия Дюпина не подписал ни один клуб РПЛ?

– Видимо, в командах РПЛ есть более надежные вратари. Почему это должно удивлять?

– А про «Зенит» поговаривали?

– У «Зенита» есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.