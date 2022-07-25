«Меня поставь в ворота – буду не хуже». Быстров – о вратарях «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.
– Удивило ли вас то, что Юрия Дюпина не подписал ни один клуб РПЛ?
– Видимо, в командах РПЛ есть более надежные вратари. Почему это должно удивлять?
– А про «Зенит» поговаривали?
– У «Зенита» есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.
- Во всех 3 матчах нового сезона основным вратарем «Зенита» был 19-летний Даниил Одоевский.
- Дюпин выступает за «Рубин», вылетевший в Первую лигу.
Источник: «Матч ТВ»