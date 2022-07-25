Глушаков: «Зарема – образованный человек. Она разбирается в футболе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
— Ты общался с Заремой?
— Нет, я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую.
— Какое у тебя сформировалось мнение о ней?
— Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.
— Она разбирается в футболе?
— Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое. Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи.
- «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте в РПЛ, зато выиграл Кубок России.
- Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
Источник: «РБ Спорт»