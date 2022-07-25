Глушаков: «Зарема – образованный человек. Она разбирается в футболе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Ты общался с Заремой?

— Нет, я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую.

— Какое у тебя сформировалось мнение о ней?

— Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

— Она разбирается в футболе?

— Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое. Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи.