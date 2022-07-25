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    Глушаков: «Зарема – образованный человек. Она разбирается в футболе»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    — Ты общался с Заремой?

    — Нет, я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую.

    — Какое у тебя сформировалось мнение о ней?

    — Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

    — Она разбирается в футболе?

    — Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое. Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи.

    • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте в РПЛ, зато выиграл Кубок России.
    • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17153

      Garrincha58 31 минуту назад

      хочет познакомиться

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      Рейтинг: +10854

      alex1951 1 час назад

      Глушак шо то замутил...неспроста......Замера береги ,,киску,,
      Ибо только через то место можно сделать comeback))))

      0
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      Рейтинг: +623

      Solist345345 1 час назад

      Дениска, ну не возьмут тебя обратно. Но лизнул знанто.

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      Рейтинг: +4422

      Беспонтий 1 час назад

      да не прокатит
      в спартак не вернуться
      у тебя слишком толстый язык для изысканных нужд "образованного человека"
      сиди в химках
      это похороны

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