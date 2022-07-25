«Как собаку на помойку выбросили». Юран – об уходе из «Химок» в 2020 году

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своем увольнении из подмосковного клуба два года назад.

– Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

– Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что?

Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи... За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили.