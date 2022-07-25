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    «Как собаку на помойку выбросили». Юран – об уходе из «Химок» в 2020 году

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своем увольнении из подмосковного клуба два года назад.

    – Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

    – Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что?

    Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи... За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

    Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили.

    • Юран возглавлял «Химки» с января по август 2020 года.
    • Тренер вернулся в клуб 23 февраля 2022-го.
    • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.

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    Источник: Sport24

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