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    Баринов высказался о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конкуренции команды с «Зенитом».

    — То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим?

    — Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

    — То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам бог велел?

    — Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.

    • «Локомотив» набрал 2 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.
    • В 3-м туре москвичи сыграют с «Зенитом» на выезде.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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