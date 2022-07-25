Баринов высказался о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конкуренции команды с «Зенитом».

— То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим?

— Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

— То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам бог велел?

— Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.

«Локомотив» набрал 2 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.

В 3-м туре москвичи сыграют с «Зенитом» на выезде.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов