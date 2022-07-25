«Локомотив» будет судиться с «Аталантой». Москвичи не получили 5 миллионов за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что клуб подал иск в ФИФА из-за остановки выплат «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Сообщалось, что «Локомотив» не получил около 5 миллионов евро.

— Как развивается ситуация с Алексеем Миранчуком?

— Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения.

Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы. Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество. Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России.

Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время.