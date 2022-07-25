Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Локомотив» будет судиться с «Аталантой». Москвичи не получили 5 миллионов за Миранчука

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что клуб подал иск в ФИФА из-за остановки выплат «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

    Сообщалось, что «Локомотив» не получил около 5 миллионов евро.

    — Как развивается ситуация с Алексеем Миранчуком?

    — Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения.

    Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы. Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество. Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России.

    Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о возможной продаже игрока
    Тренер «Аталанты» Гасперини допустил продажу Миранчука 2
    В «Аталанте» прокомментировали интерес «Ромы» к Миранчуку
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +937

      inzek 27 минут назад

      да они за газ заплатить не могут толком, какой там Миранчук

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11