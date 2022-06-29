«Аталанта» остановила выплаты «Локомотиву» по Миранчуку. Клуб должен еще 5 миллионов

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «СЭ».

Итальянский клуб аргументировал остановку выплат возможными проблемами с переводом денег в банк, счет в котором открыт «Локомотив».

Российский клуб открыл счет в другом банке, где точно не возникнет проблем с операциями. Но «Аталанта» все равно не делает выплаты.

«Локомотив» не получил около 5 миллионов евро. Москвичи уже обратились в ФИФА и планируют обратиться в CAS, если ситуация не будет решена.

За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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