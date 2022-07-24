«Ура! Собираемся у Гладиатора в мае». «Спартак» считает, что станет чемпионом после прогноза Черданцева

«Спартак» пошутил над Георгием Черданцевым. Комментатор «Матч ТВ» ранее сказал, что клуб не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ.

«Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае», – написала пресс-служба «Спартака».

Черданцев известен тем, что его прогнозы часто не сбываются.

«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в РПЛ.

Клуб выигрывал РПЛ в последний раз в сезоне-2016/17.

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