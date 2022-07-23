«ПСЖ» назвал «Роме» цену на Вейналдума

«ПСЖ» обсуждает с «Ромой» возможность трансфера полузащитника Джорджиньо Вейналдума.
Парижане оценивают своего игрока в 10 миллионов евро. Также клуб настаивает, чтобы потенциальный покупатель полностью взял на себя зарплату голландца (около 7 миллионов евро в год).
«Рома», в свою очередь, хочет арендовать хавбека и готова платить ему только половину действующего оклада.
- Вейналдум присоединился к «ПСЖ» год назад на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио