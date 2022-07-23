Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «ПСЖ» назвал «Роме» цену на Вейналдума

    «ПСЖ» обсуждает с «Ромой» возможность трансфера полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

    Парижане оценивают своего игрока в 10 миллионов евро. Также клуб настаивает, чтобы потенциальный покупатель полностью взял на себя зарплату голландца (около 7 миллионов евро в год).

    «Рома», в свою очередь, хочет арендовать хавбека и готова платить ему только половину действующего оклада.

    • Вейналдум присоединился к «ПСЖ» год назад на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне он провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Новости по теме
    Тетрадзе: «В Европе говорят о Мхитаряне, а про русских – ни слова» 2
    Итальянский клуб интересуется Вейналдумом
    В Италии узнали агентскую комиссию за трансфер Дибалы в «Рому» 3
    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7298

      серега кашин 30 минут назад

      это уже ясно что они просто от него избавиться

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11