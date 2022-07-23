«ПСЖ» назвал «Роме» цену на Вейналдума

«ПСЖ» обсуждает с «Ромой» возможность трансфера полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Парижане оценивают своего игрока в 10 миллионов евро. Также клуб настаивает, чтобы потенциальный покупатель полностью взял на себя зарплату голландца (около 7 миллионов евро в год).

«Рома», в свою очередь, хочет арендовать хавбека и готова платить ему только половину действующего оклада.