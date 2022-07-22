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«Потребуется большой срок». Врач Бутовский – о лечении Пиняева

Врач «Рубина» Михаил Бутовский ответил на вопросы о болезни нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

  • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
  • Его госпитализировали во вторник.
  • Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

– Данная патология влияет не только на футболистов, но и на обычных людей. Учитывая, что Пиняев молодой парень, у него все будет хорошо. Потребуется большой срок для лечения и восстановления.

– А то, что это произошло спонтанно?

– Это не влияет на срок восстановления, просто дополнительный клинический симптом.

– Угрожает ли пневмоторакс карьере Пиняева?

– Делать какие-то выводы преждевременно, но, на мой взгляд, не угрожает.

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Источник: «РБ Спорт»

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