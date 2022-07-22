«Потребуется большой срок». Врач Бутовский – о лечении Пиняева

Врач «Рубина» Михаил Бутовский ответил на вопросы о болезни нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
- У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
- Его госпитализировали во вторник.
- Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
– Данная патология влияет не только на футболистов, но и на обычных людей. Учитывая, что Пиняев молодой парень, у него все будет хорошо. Потребуется большой срок для лечения и восстановления.
– А то, что это произошло спонтанно?
– Это не влияет на срок восстановления, просто дополнительный клинический симптом.
– Угрожает ли пневмоторакс карьере Пиняева?
– Делать какие-то выводы преждевременно, но, на мой взгляд, не угрожает.
Источник: «РБ Спорт»