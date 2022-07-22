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Чалов высказался о возможной обиде Дзюбы из-за того, что он назвал его «идиотом» в сериале

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о съемках в сериале «Детективное агентство Мухича».

— Недавно ты снялся в сериале «Детективное агентство Мухича». Как так вышло?

— Мы приехали на тренировку, и Алексей Владимирович [Березуцкий] сказал, что нужно выбрать человека, который поедет на съемки. После занятия он подошел ко мне: «Езжай ты». Я не представлял, что за съемки. И вообще не ожидал, что это сериал!

Мне дали текст, который надо было выучить. Но самое сложное — когда вокруг тебя много людей, все готовятся. А потом говорят: «Все вышли из кадра!» И ты остаешься один. Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться.

— По сценарию тебе нужно было жестко пошутить над Дзюбой: «Идиот, который в нужный момент творит чудеса? Типа как Дзюба?» Артем не обиделся?

— Это же роль! Как на такое можно обидеться?

— А когда ты с ним последний раз разговаривал?

— В сборной, наверное. Слушайте, у человека хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что я, буду менять текст?

  • Чалов вернулся в ЦСКА из аренды в «Базель».
  • Дзюба ищет себе новый клуб после ухода из «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:32
Комментарии1
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    Рейтинг: +4274

    Беспонтий 31 минуту назад

    есть мнение обидеться
    а есть другое
    затаить
    думается артематий всё правильно понял
    сам такой

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