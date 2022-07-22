Чалов высказался о возможной обиде Дзюбы из-за того, что он назвал его «идиотом» в сериале

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о съемках в сериале «Детективное агентство Мухича».

— Недавно ты снялся в сериале «Детективное агентство Мухича». Как так вышло?

— Мы приехали на тренировку, и Алексей Владимирович [Березуцкий] сказал, что нужно выбрать человека, который поедет на съемки. После занятия он подошел ко мне: «Езжай ты». Я не представлял, что за съемки. И вообще не ожидал, что это сериал!

Мне дали текст, который надо было выучить. Но самое сложное — когда вокруг тебя много людей, все готовятся. А потом говорят: «Все вышли из кадра!» И ты остаешься один. Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться.

— По сценарию тебе нужно было жестко пошутить над Дзюбой: «Идиот, который в нужный момент творит чудеса? Типа как Дзюба?» Артем не обиделся?

— Это же роль! Как на такое можно обидеться?

— А когда ты с ним последний раз разговаривал?

— В сборной, наверное. Слушайте, у человека хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что я, буду менять текст?