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У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

У 37-летнего футболиста осталось два варианта продолжения карьеры – остаться на «Олд Траффорд» или перейти в «Атлетико».

Агент португальца Жорже Мендеш настаивает на смене клубной прописки. Для него это репутационный вопрос – найти своему самому звездному клиенту команду, участвующую в Лиге чемпионов.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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Источник: Get French Football News

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21.07.2022 22:51
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