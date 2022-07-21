У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

У 37-летнего футболиста осталось два варианта продолжения карьеры – остаться на «Олд Траффорд» или перейти в «Атлетико».

Агент португальца Жорже Мендеш настаивает на смене клубной прописки. Для него это репутационный вопрос – найти своему самому звездному клиенту команду, участвующую в Лиге чемпионов.