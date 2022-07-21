Мостовой: «Готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.

– Главным тренером готовы пойти?

– В «Спартак»? Не позовут.

– Допустим, в клуб РПЛ попроще.

– Запросто.

– И полное отсутствие опыта – не проблема?

– Вообще нет. Если не получится – я же не гарантирую результат.

– То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?

– Нет, в таком возрасте таким мыслям уже неоткуда взяться. Это пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке».