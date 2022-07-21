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  • Мостовой: «Готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат»

Мостовой: «Готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат»

21 июля 2022, 21:21
31

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.

– Главным тренером готовы пойти?

– В «Спартак»? Не позовут.

– Допустим, в клуб РПЛ попроще.

– Запросто.

– И полное отсутствие опыта – не проблема?

– Вообще нет. Если не получится – я же не гарантирую результат.

– То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?

– Нет, в таком возрасте таким мыслям уже неоткуда взяться. Это пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке».

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (31)
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Nerlinger
1658428283
Так и я смогу
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Александр.Т.
1658428533
Ну а по серьёзному,не спрашивайте у него нечего.
Ответить
житель СПб
1658431107
Детский сад. Разве взрослый человек может так высказываться? Полное отсутствие ответственности - печально...
Ответить
серега кашин
1658431587
очередной припадок от идиота
Ответить
Hoahin
1658432065
Клоун
Ответить
664
1658433188
Кто Мостового из дурдома выпустил? Такие бредовые интервью изо- дня в день можно только из палаты давать!!!
Ответить
партизан84
1658433708
а вот я гарантирую что результата не будет 1. 0 опыта 2. завышенное ЧСВ 3. неумение признавать свои ошибки 4. параноидальные мысли о том что все против него (исходя из его интервью) 5. конфликтность и это только то что на поверхности, боюсь там такой список, что мало не покажется...
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PAREVG.
1658434946
Не гарантировать результат - нормально. Гарантировать результат в РПЛ, может только тренер Зенита, и неважно кто это будет, иностранный специалист, или физрук из ближайшей школы, или даже абсолютно далекий от спорта человек.
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Persona_non_Grata
1658434994
" Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ... " )))
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Беспонтий
1658460801
когда писал резюме на работу зная что всё равно пошлют подальше
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