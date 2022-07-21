Мостовой: «Готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.
– Главным тренером готовы пойти?
– В «Спартак»? Не позовут.
– Допустим, в клуб РПЛ попроще.
– Запросто.
– И полное отсутствие опыта – не проблема?
– Вообще нет. Если не получится – я же не гарантирую результат.
– То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?
– Нет, в таком возрасте таким мыслям уже неоткуда взяться. Это пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке».
- Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
- Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
- Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».
Источник: Sport24