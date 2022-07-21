Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

Мостовой: «Готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.

– Главным тренером готовы пойти?

– В «Спартак»? Не позовут.

– Допустим, в клуб РПЛ попроще.

– Запросто.

– И полное отсутствие опыта – не проблема?

– Вообще нет. Если не получится – я же не гарантирую результат.

– То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?

– Нет, в таком возрасте таким мыслям уже неоткуда взяться. Это пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке».

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

Новости по теме
«Валера просто договорился, а я другой человек». Мостовой – о тренерской лицензии Карпина 4
Мостовой считает, что «Зенит» не будет чемпионом, если из РПЛ уедут все легионеры 6
«Это ужасно и страшно! Нужно срочное обследование». Мостовой – об инциденте с Пиняевым 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:21
Рекомендуем
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +56

    Александр.Т. 1 минуту назад

    Ну а по серьёзному,не спрашивайте у него нечего.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +56

    Александр.Т. 2 минуты назад

    Так и я пойду ,если уж пофиг что вылечу в фнл))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2717

    Nerlinger 5 минут назад

    Так и я смогу

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +524

    Октавиус 13 минут назад

    прикольный чел, а в чем тогда смысл тебя назначать?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11