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  • Таксист проехал 120 км, чтобы вернуть Нойеру забытый кошелек. Взамен он получил футболку «Баварии»

Таксист проехал 120 км, чтобы вернуть Нойеру забытый кошелек. Взамен он получил футболку «Баварии»

21 июля 2022, 19:03
9

Несколько недель назад вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оставил в такси кошелек с 800 евро наличными. Водитель решил вернуть найденное после смены.

Таксист из Мюнхена поехал в город Тегернзе, чтобы передать кошелек менеджеру Нойера. Через две недели водитель в качестве благодарности по почте получил майку «Баварии» без каких-либо комментариев.

«Это издевательство! У меня четверо детей. С футболкой мне нечего сделать», – сказал таксист, который проехал не менее 120 километров, чтобы вернуть кошелек.

  • Оригинальная футболка «Баварии» стоит порядка 100 евро.
  • По сведениям источника, на дорогу до менеджера Нойера и обратно таксист потратил 400 евро.
  • Новый сезон Бундеслиги стартует в августе.

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Источник: Sky Sport
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (9)
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серега кашин
1658419716
таких дураков ещепоискать надо
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серега кашин
1658421835
таких дуроков еще поискать надо
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боря крым
1658421968
800 осталось после возврата таксиста....
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Benifacto
1658423702
а это так и работает, у кого бабки есть они и копейки лишней не дадут, еще и посчитают не стыбрил ли чего! отдал бы обычному работяге, он бы те дал денег...а так по факту это подло ппц... мог бы билеты там на матч ходя бы дать, ведь в кошельке помимо денег есть карточки фотки....я вот телефон оставлял в такси...потом позвонил, говорит рядом буду завезу....завез я сувал ему денег...но он не взял.... правда я тогда ногу еще сломал он мя в травм пункт возил...
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R_a_i_n
1658425890
Вот это поступок. А зюба наоборот щемил кошелек)))
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Красногорск_Фан
1658430468
Вот разница с Роналду. Тот спесив на поле. А в быту многим помог или отблагодарил. Не того подвёз
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ArReal
1658431502
Двоякое мнение...по данной ситуации... - но судя по всему жопу рвал таксист в расчете мульон!Но на самом деле его футболка через какое то время может стоить много больше...
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Snek
1658444418
Не совсем понял логику водителя. Он проехал 120 км, чтобы отдать 800 евро, потратив при этом 400 евро, что он хотел? Чтобы Нойер отдал ему эти 800 евро? Так взял бы и забрал их просто. Он думал, что за возвращение 800 евро, Нойер ему даст 8000 евро? Так нафига? Я думаю ему такое возвращение не нужно было бы, он бы сам сказал, оставь себе кошелёк.
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