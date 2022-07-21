Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Таксист проехал 120 км, чтобы вернуть Нойеру забытый кошелек. Взамен он получил футболку «Баварии»

Несколько недель назад вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оставил в такси кошелек с 800 евро наличными. Водитель решил вернуть найденное после смены.

Таксист из Мюнхена поехал в город Тегернзе, чтобы передать кошелек менеджеру Нойера. Через две недели водитель в качестве благодарности по почте получил майку «Баварии» без каких-либо комментариев.

«Это издевательство! У меня четверо детей. С футболкой мне нечего сделать», – сказал таксист, который проехал не менее 120 километров, чтобы вернуть кошелек.

  • Оригинальная футболка «Баварии» стоит порядка 100 евро.
  • По сведениям источника, на дорогу до менеджера Нойера и обратно таксист потратил 400 евро.
  • Новый сезон Бундеслиги стартует в августе.

Новости по теме
Мане назвал лучшие голы за «Ливерпуль». Мяч «Баварии» – в списке: «Прости, Ману»
Нойер сравнялся с Ламом по числу матчей за сборную Германии
«Бавария» продлила контракт с 36-летним Нойером
Источник: Sky Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:03
Рекомендуем
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +1747

    fakeid 24 секунды назад

    продать футболку не пробовал? от самого же нойера. хотя, с автографом цена была бы ещё выше.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12

    боря крым 9 минут назад

    800 осталось после возврата таксиста....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7265

    серега кашин 11 минут назад

    таких дуроков еще поискать надо

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +627

    Forvard47 20 минут назад

    ну от 800евро нойер мы не обеднел, мог и забрать себе.. в итоге остался со вшивой футболкой за 100 евро..
    иногда лучше ничего не делать чтобы не остаться с носом потом

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +481

    borusse 33 минуты назад

    400 евро 120 км ))) это он на чём ехал ?)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3001

    acor94 > borusse 7 минут назад

    60 литров в машину
    600 литров в канистры в багажник))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7265

    серега кашин 46 минут назад

    таких дураков ещепоискать надо

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +507

    Сделаны из Дерева > серега кашин 38 минут назад

    Думал может обогатит? А тут футболка какая то))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11