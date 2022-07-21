Таксист проехал 120 км, чтобы вернуть Нойеру забытый кошелек. Взамен он получил футболку «Баварии»

Несколько недель назад вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оставил в такси кошелек с 800 евро наличными. Водитель решил вернуть найденное после смены.
Таксист из Мюнхена поехал в город Тегернзе, чтобы передать кошелек менеджеру Нойера. Через две недели водитель в качестве благодарности по почте получил майку «Баварии» без каких-либо комментариев.
«Это издевательство! У меня четверо детей. С футболкой мне нечего сделать», – сказал таксист, который проехал не менее 120 километров, чтобы вернуть кошелек.
- Оригинальная футболка «Баварии» стоит порядка 100 евро.
- По сведениям источника, на дорогу до менеджера Нойера и обратно таксист потратил 400 евро.
- Новый сезон Бундеслиги стартует в августе.
Источник: Sky Sport