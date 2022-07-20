«Это чудовищно. В футболе таких случаев один на миллион». Экс-врач сборной России – об инциденте с Пиняевым

Бывший врач сборной России Юрий Васильков высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который попал в реанимацию после тренировки.

В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало. Позже у игрока был диагностирован пневмоторакс.

«Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай. У нас медицина подросла, одна из сильнейших в мире, думаю, помогут ему.

Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время. У нас пожилые люди, у которых парализована половина тела, восстанавливаются на 100 процентов», – сказал Васильков.