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«Это чудовищно. В футболе таких случаев один на миллион». Экс-врач сборной России – об инциденте с Пиняевым

Бывший врач сборной России Юрий Васильков высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который попал в реанимацию после тренировки.

В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало. Позже у игрока был диагностирован пневмоторакс.

«Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай. У нас медицина подросла, одна из сильнейших в мире, думаю, помогут ему.

Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время. У нас пожилые люди, у которых парализована половина тела, восстанавливаются на 100 процентов», – сказал Васильков.

  • Пиняеву 17 лет.
  • Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
  • В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +366

    orlovcar 13 минут назад

    здоровья парню

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