«Это чудовищно. В футболе таких случаев один на миллион». Экс-врач сборной России – об инциденте с Пиняевым

Бывший врач сборной России Юрий Васильков высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который попал в реанимацию после тренировки.
В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало. Позже у игрока был диагностирован пневмоторакс.
«Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай. У нас медицина подросла, одна из сильнейших в мире, думаю, помогут ему.
Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время. У нас пожилые люди, у которых парализована половина тела, восстанавливаются на 100 процентов», – сказал Васильков.
- Пиняеву 17 лет.
- Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
- В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник: «Чемпионат»