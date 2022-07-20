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Стал известен предположительный диагноз Пиняева, у которого парализовало руку

У нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева диагностирован пневмоторакс, сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что 17-летнего футболиста увезли в реанимацию после тренировки. В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало.

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и легким, обусловленное раной грудной стенки или лeгкого с повреждением одной из веточек бронха.

  • Пиняеву 17 лет.
  • Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
  • В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: -74

    diamondfan 30 минут назад

    Дзюба переходит в Аланию!

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    Рейтинг: +680

    111Hunter111 40 минут назад

    Серега держись, выздоравливай.

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