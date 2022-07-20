Стал известен предположительный диагноз Пиняева, у которого парализовало руку

У нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева диагностирован пневмоторакс, сообщает «Чемпионат».
Сообщалось, что 17-летнего футболиста увезли в реанимацию после тренировки. В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало.
Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и легким, обусловленное раной грудной стенки или лeгкого с повреждением одной из веточек бронха.
- Пиняеву 17 лет.
- Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
- В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник: «Чемпионат»