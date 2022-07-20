Стал известен предположительный диагноз Пиняева, у которого парализовало руку

У нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева диагностирован пневмоторакс, сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что 17-летнего футболиста увезли в реанимацию после тренировки. В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало.

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и легким, обусловленное раной грудной стенки или лeгкого с повреждением одной из веточек бронха.