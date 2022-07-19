Керк сравнил чемпионаты России и Нидерландов

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, в чем РПЛ превосходит голландскую Эредивизию.
«Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать. Прошедший сезон для меня как основа, теперь мне уже есть с чем сравнить. В новом чемпионате однозначно нужно играть лучше.
Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше. В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате.
Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», – заявил Керк.
- Форвард перешел в «Локо» прошлым летом из «Утрехта» за 6 миллионов евро.
- В дебютном сезоне Керк забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: «Матч ТВ»