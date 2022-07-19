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Керк сравнил чемпионаты России и Нидерландов

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, в чем РПЛ превосходит голландскую Эредивизию.

«Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать. Прошедший сезон для меня как основа, теперь мне уже есть с чем сравнить. В новом чемпионате однозначно нужно играть лучше.

Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше. В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате.

Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», – заявил Керк.

  • Форвард перешел в «Локо» прошлым летом из «Утрехта» за 6 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне Керк забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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