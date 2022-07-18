Оздоев выбирает между двумя клубами РПЛ, Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии и другие новости дня

Первый тур РПЛ завершен! «Зенит», «Спартак» потеряли очки, ЦСКА победил «Урал» и другие результаты.

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Новички «Зенита» Иван и Мантуан прибыли в Россию.

Новичок ЦСКА Мендес сам выкупил себя у «Униан Эспаньолы». Завтра игрок будет в Москве (Иван Карпов).

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