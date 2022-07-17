Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

«Отметим праздник на все 100». «Динамо» вступает в сезон столетия

В 20:00 по Москве «Динамо» начнет новый сезон РПЛ. Для москвичей он юбилейный, о чем пресс-служба оставила пост в телеграме.

«Для нас это не просто очередной сезон. И мы хотим сделать его особенным!

Мы – это наш город, его люди и его культура, наша история и наши легенды.

Мы вдохновляемся великим прошлым и создаeм новое на его основе. Снимаем видео в соцсети, но никогда не снимаем с себя ответственности. Мы не знали Яшина лично, но узнаeм в нeм себя. Не все мы помним стадионы без козырьков, но все точно знаем, где Старый Запад.

Мы – это 100 лет футбола. И мы отметим этот праздник на все 100!» – написало «Динамо».

  • В 1-м туре москвичи примут «Ростов».
  • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало 3-м.

Новости по теме
Аршавин: «У «Зенита» нет денег на Захаряна. Возьмем его, когда подешевеет»
Овечкин, Люся Чеботина снялись в ролике «Динамо», посвященном юбилейному сезону
⚽ РПЛ. «Спартак» ушел от поражения от «Ахмата», ЦСКА победил «Урал» 21
Источник: телеграм-канал «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:01
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +37

    НетВони 2 часа назад

    судьи уже готовы поздравить мусоров с юбилеем?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17097

    Garrincha58 3 часа назад

    тоже самое как и Спартак на 10 месте???

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11