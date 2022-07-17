«Отметим праздник на все 100». «Динамо» вступает в сезон столетия

В 20:00 по Москве «Динамо» начнет новый сезон РПЛ. Для москвичей он юбилейный, о чем пресс-служба оставила пост в телеграме.
«Для нас это не просто очередной сезон. И мы хотим сделать его особенным!
Мы – это наш город, его люди и его культура, наша история и наши легенды.
Мы вдохновляемся великим прошлым и создаeм новое на его основе. Снимаем видео в соцсети, но никогда не снимаем с себя ответственности. Мы не знали Яшина лично, но узнаeм в нeм себя. Не все мы помним стадионы без козырьков, но все точно знаем, где Старый Запад.
Мы – это 100 лет футбола. И мы отметим этот праздник на все 100!» – написало «Динамо».
- В 1-м туре москвичи примут «Ростов».
- У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.
- В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало 3-м.
Источник: телеграм-канал «Динамо»