«Отметим праздник на все 100». «Динамо» вступает в сезон столетия

В 20:00 по Москве «Динамо» начнет новый сезон РПЛ. Для москвичей он юбилейный, о чем пресс-служба оставила пост в телеграме.

«Для нас это не просто очередной сезон. И мы хотим сделать его особенным!

Мы – это наш город, его люди и его культура, наша история и наши легенды.

Мы вдохновляемся великим прошлым и создаeм новое на его основе. Снимаем видео в соцсети, но никогда не снимаем с себя ответственности. Мы не знали Яшина лично, но узнаeм в нeм себя. Не все мы помним стадионы без козырьков, но все точно знаем, где Старый Запад.

Мы – это 100 лет футбола. И мы отметим этот праздник на все 100!» – написало «Динамо».