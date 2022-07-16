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РПЛ. ЦСКА стартовал с домашней победы над «Уралом»

В первом туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Победу москвичам принесли голы Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

Это был дебютный официальный матч для нового тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90+3), Гайич, Чалов (Заболотный, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 80), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46), Бикфалви.

Предупреждения: Карраскаль, 61; Зайнутдинов, 66 – Помазун, 63; Гаджимурадов, 66; Юшин, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 16:53
Комментарии37
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    Рейтинг: +16405

    Cleaner 44 минуты назад

    С почином и первым местом!..)))

    1
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    Рейтинг: +7242

    BarStep 1 час назад

    С приходом Федотова у ЦСКА появилась уверенность и рациональность..
    Команда понимает что делает, как это делать и главное зачем..

    Да первый тур, да Урал, да дома..
    Но всё-таки, мне понравилось сегодня..

    Тура после пятого будет уже ясная картинка

    3
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    Рейтинг: +16405

    Cleaner > BarStep 43 минуты назад

    Да ничего пока команда не понимает. Но впервые за много лет появилась надежда.

    1
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    Рейтинг: +4237

    Snek 1 час назад

    Неплохо для первой игры. Хочется похвалить Федотова, но боюсь сглазить.

    4
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    Рейтинг: +1794

    АЛЕКС 58 1 час назад

    Наконец то закончился унылый футбол. Федотов не Берёза сонная. С победой!

    3
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    Рейтинг: +16405

    Cleaner > АЛЕКС 58 41 минуту назад

    Не Березы сонные. И не Гончаренко квелый...

    0
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    Рейтинг: +2062

    prtcs > Cleaner 26 минут назад

    Про ушедших мужики должны говорить хорошо или ни как.

    0
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    Рейтинг: +16405

    Cleaner > prtcs 24 минуты назад

    Вы, пожалуйста, не путайте ушедших с ушедшими. Услышали фразу, а смысла не поняли. Спросите старших, они Вам все расскажут.

    0
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    Рейтинг: +3880

    ААМ 1 час назад

    Цыплят будем считать весной 2023 года. А пока с почином ЦСКА

    3
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    Рейтинг: +495

    bratskij 1 час назад

    С победой всех наших!

    3
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    Рейтинг: +69200

    insider_retro 1 час назад

    Рад победному старту... Хотелось бы побольше побед на дистанции турнира и поменьше ляпов и фиаско...

    3
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    Рейтинг: +379

    gennadiy 1 час назад

    цска с победой...

    3
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    Рейтинг: +523

    Янвapь 69 1 час назад

    Лысый отскочил

    0
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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB 1 час назад

    ну с победой кони, в этом сезоне с Федотовым может за серебро зацепитесь, золото за Питером полюбому, вперед Великий Зенит!

    1
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    Рейтинг: +439

    kan85 > KPCC-SPB 1 час назад

    Когда это он стал великим?

    9
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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB > kan85 1 час назад

    епло схлопни, мы многократные чемпионы России и победители кубка УЕФА и Суперкубка, ни у одного из клупов РПЛ таких достижений нет и не предвидится

    1
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    Рейтинг: +4237

    Snek > KPCC-SPB 1 час назад

    Ты не забыл, что у ЦСКА на стеллаже похожий набор трофеев?

    4
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    Рейтинг: +446

    Сделаны из Дерева > KPCC-SPB 1 час назад

    Во у тебя " ОЧКО" подгорает)))ахахах!!!!

    1
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    Рейтинг: +7242

    BarStep > kan85 1 час назад

    вчера

    1
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    Рейтинг: +439

    kan85 > KPCC-SPB 1 час назад

    Схлопнуть надо было людям, которые таких недоумков как ты воспитывают.

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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Ты ребёнок петухов, зачем кукарекаешь? Это твоя девушка выше? Она тебе порцию йогурта своего уже выделила?

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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB > kan85 1 час назад

    Ты хоть пунктуация научись расставлять, отброс галимый. Я, конечно понимаю, что ты птушная оборванка, но ты другим что-то говоришь, хотя ты неуч епаный. Тебя на опыты надо, в клинику, ну, или в цирк, хоть людей за мелочь позабавишь петух ты дырявый.

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    Рейтинг: +26

    яиссор > KPCC-SPB 41 минуту назад

    Ахахах)))) Ещё про пунктуацию что-то проблеял))) Давай, продолжай, неуч

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    Рейтинг: +446

    Сделаны из Дерева > KPCC-SPB 27 минут назад

    петуха у себя в норе в зеркале увидишь))))

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    Рейтинг: +103

    Miru mir > KPCC-SPB 26 минут назад

    Эдик не груби...А то ведь опять отьедешь в психушку.

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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB > яиссор 18 минут назад

    Ты жалкий очкошник, по факту слился, и стрелки метаешь, и очко выгорадиваешь свое рваное, затухни Наташа, с тобой базару нету больше, девок не трогаю, писай сидя дальше

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    Рейтинг: +494

    KPCC-SPB > Сделаны из Дерева 15 минут назад

    давай встретимся раз на раз, я тебе бошку пробью своим членом, посмотрим кто из нас петушня

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