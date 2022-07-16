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РПЛ. ЦСКА стартовал с домашней победы над «Уралом»

16 июля 2022, 16:53
27

В первом туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Победу москвичам принесли голы Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

Это был дебютный официальный матч для нового тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90+3), Гайич, Чалов (Заболотный, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 80), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46), Бикфалви.

Предупреждения: Карраскаль, 61; Зайнутдинов, 66 – Помазун, 63; Гаджимурадов, 66; Юшин, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (27)
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ALEX ML
1657979765
Молодцы
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Alex Y
1657979921
Хорошее начало)
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vladimir-7
1657979922
Команду ЦСКА с её тренером и болельщиками поздравляю с победой, желаю и дальше побеждать в каждом матче. Успехов и удачи ПФК ЦСКА.
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Garrincha58
1657980230
Федотов молодец сразу видно новый подчерк ЦСКА игра в одно касание приободрился Обляков и Чалов заиграл по другому
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slavа0508
1657980474
Армейское руководство молодцы пригласили хорошего тренера , не то что наша сладкая парочка , берёт одних практикантов , С победой болел ЦСКА ,,,
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prtcs
1657980710
С победой всех наших! В.Федотова с удачным дебютом. Команда порадовала игрой.
Ответить
gennadiy
1657982045
цска с победой...
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ААМ
1657982681
Цыплят будем считать весной 2023 года. А пока с почином ЦСКА
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АЛЕКС 58
1657982704
Наконец то закончился унылый футбол. Федотов не Берёза сонная. С победой!
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Snek
1657983214
Неплохо для первой игры. Хочется похвалить Федотова, но боюсь сглазить.
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