РПЛ. ЦСКА стартовал с домашней победы над «Уралом»

В первом туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Урал» со счетом 2:0.
Победу москвичам принесли голы Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.
Это был дебютный официальный матч для нового тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Россия. РПЛ. 1-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90+3), Гайич, Чалов (Заболотный, 70).
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 80), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46), Бикфалви.
Предупреждения: Карраскаль, 61; Зайнутдинов, 66 – Помазун, 63; Гаджимурадов, 66; Юшин, 81.
Источник: «Бомбардир»