РПЛ. ЦСКА стартовал с домашней победы над «Уралом»

В первом туре чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Победу москвичам принесли голы Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

Это был дебютный официальный матч для нового тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90+3), Гайич, Чалов (Заболотный, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 80), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46), Бикфалви.

Предупреждения: Карраскаль, 61; Зайнутдинов, 66 – Помазун, 63; Гаджимурадов, 66; Юшин, 81.

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