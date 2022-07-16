Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Глушенков: «Армии не боюсь. Пойду служить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о своем отношении к тому, что хоккеиста Ивана Федотова призвали на службу в армию.

– Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?

– Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.

– Почему? Пойдешь служить?

– Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.

  • В июне «Крылья» выкупили Глушенкова у «Спартака».
  • Самарский клуб заключил с вингером 3-летний контракт.

Новости по теме
Экс-спартаковец Глушенков: «Перешел бы в ЦСКА – я играю для себя, а не ради фанатов» 6
«На нем уже висит клеймо с отрицательным отзывом». Кавазашвили – о словах Глушенкова про «Спартак» 10
Глушенков: «Рад, что ушел из «Спартака». Давно этого хотел» 20
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14

    яиссор 5 минут назад

    Не носи погоны, погоны не носи
    Издревле не любят душегубов на Руси..

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11