Глушенков: «Армии не боюсь. Пойду служить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о своем отношении к тому, что хоккеиста Ивана Федотова призвали на службу в армию.

– Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?

– Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.

– Почему? Пойдешь служить?

– Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.