Глушенков: «Армии не боюсь. Пойду служить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о своем отношении к тому, что хоккеиста Ивана Федотова призвали на службу в армию.
– Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?
– Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.
– Почему? Пойдешь служить?
– Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.
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Источник: «Спорт-Экспресс»