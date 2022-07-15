Федотов назвал две основные позиции в ЦСКА, которые нуждаются в усилении

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферах клуба.

«Трансферы такая вещь: когда тебе кажется, что уже всe готово, они срываются по разным причинам. Уже несколько так развалилось за это окно. Вы же понимаете – с последними событиями нюансов добавилось. Мы готовились к сезону, осознавая это.

Да, мы понимаем, что тем, кого мы приобретeм, придeтся по ходу сезона встраиваться в команду, на что понадобится время, хоть мы и уповаем на профессионализм. Вы же понимаете – с последними событиями нюансов добавилось.

Сейчас не отыграешь сезон 14 людьми в заявке. У нас тренируется 23 игрока, но каждому футболисту нужна конкуренция. Нам нужны трансферы на несколько позиций, кроме вратарской. У них как раз с конкуренцией полный порядок.

Основные позиции, которые надо усилить – центральный защитник и полузащитник? Да, всe верно», — сказал Федотов.