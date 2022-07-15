Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Дзюба и Слуцкий заняли пятое место в интеллектуальной игре в казанском баре

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюбы приняли участие в интеллектуальной игре в одном из казанских баров.

По информации KazanFirst, команда из представителей «Рубина» под названием FCRK хуже всего справилась с задачами на логику, не набрав ни одного очка, а лучше всего – с вопросами на общую эрудицию.

FCRK заняла 5-е место в квизе, лишь на 9 очков отстав от победителя.

  • Дзюба поддерживает форму в «Рубине».
  • 33-летний форвард – свободный агент.

Новости по теме
Кавазавшвили: «Дзюбу нельзя считать великим. Он любит деньги, а не футбол» 6
«Рубин» показал гол Дзюбы пяткой на тренировке: «Делает красиво» 5
Азмун: «Пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз» 16
Источник: KazanFirst

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:55
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +7168

    nik55 1 час назад

    5 из 5 команд

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23721

    JTherry 2 часа назад

    "интеллектуальные игры" в казанских барах под пивас - самое подходящее занятие для отставных футболистов и тренеров...)

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3476

    Klaido 3 часа назад

    "...хуже всего справилась с задачами на логику"..
    и тут ничего удивительного нет: оба никогда не блистали интеллектом..

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +578

    чаппай 3 часа назад

    Околофутбол здорового человека. Слуцкий топ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16569

    paracetamol 3 часа назад

    Я же говорил, что тупые. ОБА!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1484

    fakeid > paracetamol 24 минуты назад

    ты, мля, дохера умный тут со своими тупыми комментами.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4799

    neim 3 часа назад

    Да и к пивку поди приложились. Дзюбе-то терять нечего, можно и по серьёзному бухнуть, как Кока к примеру ))).

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14389

    Fusballer 3 часа назад

    По барам ходят - молодцы!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11