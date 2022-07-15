Дзюба и Слуцкий заняли пятое место в интеллектуальной игре в казанском баре

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюбы приняли участие в интеллектуальной игре в одном из казанских баров.

По информации KazanFirst, команда из представителей «Рубина» под названием FCRK хуже всего справилась с задачами на логику, не набрав ни одного очка, а лучше всего – с вопросами на общую эрудицию.

FCRK заняла 5-е место в квизе, лишь на 9 очков отстав от победителя.