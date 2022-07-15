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Федотов рассказал, на каких принципах будет строиться игра ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл принципы, на которых будет строиться игра столичного клуба.

«Единство атаки и обороны. Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Необходимо найти баланс, наладить быстрые переходы, плюс команда должна уметь прессинговать во всех фазах, а также контрпрессинговать.

Сейчас в ЦСКА мы на стадии того, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях. Мы изучаем ребят, посмотрели всех на разных позициях. Осталось прийти к гармонии.

Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился: когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки – самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать.

Футбол – противоборство атаки и обороны – ни больше, ни меньше. Чтобы забивать голы, нужно делать передачу вперeд, быстро вскрывать свободное пространство. А чтобы не пропускать, нужно эти действия нивелировать.

Организованный прессинг – один из лучших вариантов для этого. Это интеллектуальный процесс, команда должна всe чeтко анализировать и выполнять. Но это то направление, которое позволяет допускать меньше моментов у своих ворот», – сказал Федотов.

  • ЦСКА стартует в РПЛ 16 июля домашним матчем с «Уралом».
  • Федотов возглавил команду вместо Алексея Березуцкого.

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Источник: «Чепионат»

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Сегодня, 08:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +3454

    Axe111 2 часа назад

    На принципах игры со школьниками

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    Рейтинг: +16569

    paracetamol 3 часа назад

    Чё ты нам туфту гонишь, Федот? Радуйся, если до зимы не выгонят. Весь состав распродали, а виноват будешь ты!

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