Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

«Челси» больше не претендует на Роналду. У него осталось два варианта с клубами, участвующими в ЛЧ

«Челси» вышел из гонки за нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Лондонский клуб утратил интерес к 37-летнему футболисту после трансфера Рахима Стерлинга.

У португальца осталось только два варианта с командами, которые сыграют в Лиге чемпионов-2022/23 – это «Бавария» и «Атлетико».

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
  • Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

Новости по теме
Роналду откажет саудовскому клубу, предложившему 250 миллионов (ESPN) 5
Роналду показал, как тренируется отдельно от «Манчестер Юнайтед»
«Ничего не изменилось». Тен Хаг – о ситуации с Роналду
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:22
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +82

    Miru mir 4 минуты назад

    Здесь пишут что «Челси» вышел из гонки за Роналду...Там пишут что Челси даже и не интересовалось Роналду.....Цирк и клоуны эти СМИ )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3635

    Enter2006 6 минут назад

    Остался бы уже в МЮ и не дёргался.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11