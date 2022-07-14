«Челси» больше не претендует на Роналду. У него осталось два варианта с клубами, участвующими в ЛЧ

«Челси» вышел из гонки за нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Лондонский клуб утратил интерес к 37-летнему футболисту после трансфера Рахима Стерлинга.
У португальца осталось только два варианта с командами, которые сыграют в Лиге чемпионов-2022/23 – это «Бавария» и «Атлетико».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
- Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: ESPN