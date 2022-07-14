Стало известно, в какой форме ЦСКА сыграет в новом сезоне

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб получил новую форму от Joma.
«Процесс доставки был непростой, поэтому мы не могли анонсировать новую форму – еe не было. Но хорошо, что всe в итоге сложилось и мы получили все комплекты до старта чемпионата.
Сегодня занимаемся съeмками, так что планируем завтра, накануне матча, порадовать болельщиков презентацией новой формы», – сказал Брейдо.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 15 июля.
Источник: «Чемпионат»